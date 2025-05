Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Paola Caruso ha annunciato la fine della sua storia con Giamarco, compagno che avrebbe dovuto sposare il prossimo luglio. La notizia ospite di Verissimo nella puntata dell'11 maggio, dove solo qualche mese fa aveva parlato di matrimonio. Le nozze sono state annullate perché la showgirl ha scoperto alcune cose sulla persona che aveva al suo fianco.

Paola Caruso annulla il matrimonio con Gianmarco, i motivi

Paola Caruso ha annullato le nozze con Gianmarco, che aveva annunciato a Verissimo e che avrebbe dovuto celebrare a luglio. "Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita", ha spiegato. Il motivo riguarda altre persone coinvolte nel loro rapporto, di cui lei non era a conoscenza: "Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole".

Paola Caruso ha ricordato che quando è andata in America per curare suo figlio, Gianmarco è venuto a trovarlo solo per qualche giorno, poi è rientrato in Italia lasciandola sola. "Ci ho riflettuto e lui non fa un lavoro che se non timbra un cartellino lo licenziano. Penso che sarebbe dovuto venire a sostenermi". Poi ha aggiunto: "Mi mandava dei messaggi in cui diceva orribili, come ‘sei andata fuori di testa'. Non capivo perché mi avesse abbandonata".

"Stava anche con la sua ex compagna, ho annullato il matrimonio"

L'episodio che le ha fatto capire che c'era qualcosa che non tornava risale allo scorso febbraio, in particolare al compleanno di Gianmarco. Essendo in America e non potendo festeggiare con lui, Paola Caruso gli ha spedito una torta nel ristorante in cui sarebbe dovuto andare. Tuttavia, ha scoperto una serie di bugie del tutto inaspettate:

Al ristorante non lo trovano, capisco che c'erano delle bugie. Lui piange al telefono dicendo che ha passato il giorno del suo compleanno da solo, ma in realtà ho ricevuto delle foto insieme alla sua ex e a loro figlio. Lei ha postato sui social, facendo credere che sono tornati insieme.

Ma la situazione si è rivelata ben presto più complicata del previsto perché la donna, ex compagna di Gianmarco, aveva in realtà anche dei rapporti con l'ex compagno della showgirl, padre di suo figlio Michele:

Questa persona fa il doppio gioco, sta qua con me e con lei. Lei dice che ha due relazioni contemporaneamente, ci sono delle foto e delle prove. Ho scoperto che lei si sente con il padre di mio figlio, intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita.

Questa situazione ha portato la showgirl a prendere le distanze e annullare il matrimonio: "Mi è venuto il disgusto, sono rimasta sconvolta. Penso che lui non abbia avuto la forza di prendere una posizione, tagliare fuori questa donna dalla sua vita. Ho annullato il matrimonio, non lo sento più".

Come sta il figlio di Paola Caruso dopo l'operazione

Nel corso dell'intervista, Paola Caruso ha aggiornato Silvia Toffanin e il pubblico anche sulle condizioni di salute del figlio Michele, che in inverno era stato operato in America. Il bambino sta meglio e sembra migliorare con il passare del tempo: "Stiamo facendo fisioterapia, sembra che l'operazione sia riuscita nell'intento. Il problema è che il corpo ha memoria del fatto che ha camminato male per due anni. Sono serena, ho fatto tutto quello che potevo fare e e anche di più".