Francesca Polizzi dopo l'addio a Uomini e Donne: "Mi sono annullata per Gianmarco Steri, ora torno alla mia vita" Dopo aver constatato lo scorso interesse di Gianmarco Steri nei suoi confronti, Francesca Polizzi ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Sui social, l'ormai ex corteggiatrice ha detto la sua sulla vicenda, lanciando una frecciata a chi l'ha accusata, durante il periodo del trono, di aver smesso di usare i social solo per creare hype.

A cura di Sara Leombruno

Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 22 aprile, Francesca Polizzi era assente in studio e Maria De Filippi ha comunicato la volontà della corteggiatrice, che ha deciso di autoeliminarsi. La reazione di Gianmarco Steri è stata inaspettata, visto che ha dichiarato che, se non avesse lasciato il programma, sarebbe stato lui ad eliminarla quel giorno stesso. Sui social, l'ormai ex corteggiatrice ha detto la sua sulla vicenda, lanciando una frecciata a chi l'ha accusata, durante il periodo del trono, di aver smesso di usare i social solo per creare hype.

Le parole di Francesca Polizzi dopo aver lasciato Uomini e Donne

Attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram "franlizziee", Polizzi ha risposto a chi l'ha accusata di essersi assentata sui social per attirare l'attenzione: "Visto che non sapete cosa inventarvi per denigrarmi, ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un'altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho deciso di accantonare i social", le parole. Una scelta fatta per Gianmarco Steri, che nel corso delle puntate aveva più volte espresso dubbi rispetto al fatto che la ragazza fosse molto attiva su Tik Tok e Instagram.

"Era il mio modo per dire: ‘Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo'. Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio creativo qui e continuerò a farlo", ha spiegato ancora Polizzi, che ha definito "ridicole" le accuse ricevute. Dopo aver lasciato il dating-show, tornerà alla sua vita di prima: "Non ho più motivo di privarmi di qualcosa che mi piace, dal momento che dall'altra parte non c'è interesse nella mia persona. Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo. Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore".

Cosa è successo nella registrazione di ieri

Nella registrazione di ieri, Maria De Filippi ha annunciato il desiderio della corteggiatrice, ossia quello di autoeliminarsi. Contrariamente a quanto aveva fatto con Nadia Di Diodato, che era andato a riprendere senza pensarci due volte, Steri ha sottolineato che, se Francesca non avesse scelto di andarsene, sarebbe stato lui a mandarla via. A detta sua, lei sarebbe stata stata la scelta perfetta ma a inizio percorso: nel corso delle esterne, per via di diversi dubbi, a suoi occhi, ormai, la ragazza non è più la stessa.