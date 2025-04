Anticipazioni Uomini e Donne, Francesca Polizzi assente ma Gianmarco Steri è impassibile: “Oggi l’avrei eliminata”

video suggerito

Martedì 22 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, apprendiamo che c'è stata una novità importante nel trono di Gianmarco Steri. Il tronista, che stava portando avanti la conoscenza con Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi, davanti all'assenza di quest'ultima in studio ha dichiarato che non ha intenzione di andarla a riprendere e che, in caso si fosse presentata, sarebbe stato lui ad eliminata.

Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca Polizzi assente in studio

Martedì 22 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. La novità più importante riguarda il prosieguo del trono di Gianmarco Steri, che è stato ancora una volta uno dei protagonisti della puntata. Nelle puntate precedenti, lui e Francesca Polizzi avevano avuti alcuni screzi dovuti dal fatto che la corteggiatrice non crede che lui provi un reale interesse nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di non presentarsi in studio oggi, ma la reazione del tronista è stata inaspettata.

Maria De Filippi ha annunciato il desiderio della corteggiatrice, ossia quello di autoeliminarsi. Contrariamente a quanto aveva fatto con Nadia, che era andato a riprendere senza pensarci due volte, Steri ha sottolineato che, se Francesca non avesse scelto di andarsene, sarebbe stato lui a mandarla via. A detta sua, lei sarebbe stata stata la scelta perfetta ma ad inizio percorso: nel corso delle esterne, per via di diversi dubbi, a suoi occhi, ormai, la ragazza non è più la stessa.

Le novità nel Trono Over

Tante novità anche per quanto riguarda il Trono Over. Al centro studio Sebastiano Mignosa, che sta frequentando Cinzia: i due hanno deciso di darsi l'esclusiva. Infine, Giuseppe e Rosanna vengono attaccati da Tina Cipollari. Secondo l'opinionista, i due si sono messi d’accordo, perché non si danno l'esclusiva ma non fanno nemmeno arrivare altre persone. Nei prossimi giorni, il Cavaliere raggiungerà la Dama in Sicilia per conoscersi meglio.