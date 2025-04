video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri turbato dall'assenza di Nadia, lascia lo studio per andare sotto casa sua

Lunedì 14 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tante le novità nel trono Over e nel percorso di Gianmarco Steri, che prosegue la sua conoscenza con Nadia Di Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità nel trono di Gianmarco Steri

Nell'ultima puntata, Nadia Di Diodato aveva deciso di auto eliminarsi. Gianmarco Steri, notando la sua assenza in studio, nonostante avesse fatto due esterne con Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, ha deciso di lasciare la registrazione per andare a riprenderla. Per questo motivo, le esterne con le due corteggiatrici non sono state proiettate. Il tronista, che non si aspettava che lei non si presentasse, ha deciso di prepararsi e andare sotto casa sua, nonostante in settimana non l'avesse cercata per avere un chiarimento.

Su Instagram, Cristina Ferrara ha postato una story subito dopo la fine della registrazione, esprimendo la sua avversione nei confronti della scelta del tronista: "Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu", le parole della corteggiatrice probabilmente riferite a Steri.

Il Trono Over e il percorso di Tina Cipollari

Spazio anche alle dame e ai cavalieri del Trono Over: la prima a sedersi al centro dello studio è stata Gemma Galgani, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Arcangelo dopo che quest’ultimo ha manifestato interesse per un’altra dama del parterre: Marina. Si passa poi a Diego Fazio e Isabella: la donna ha deciso di terminare la loro frequentazione dopo che lui ha fornito dei particolari sui loro rapporti intimi. Il 13 aprile era il compleanno di Giuseppe: Rosanna, la dama con la quale si sta frequentando, ha portato in studio una torta per festeggiare e Tina Cipollari l’ha offerta alle signore del pubblico.

Ultimo, non per importanza, il trono di Tina: è stata mandata in onda un'altra sua esterna con Cosimo Dadorante. La donna, vestita da contadina, è andata in montagna con il suo pretendente, che in studio si è complimentato con lei perché l'ha ritenuta molto brava, e per festeggiarla ha portato un uovo di Pasqua, anche stavolta offerto al pubblico.