video suggerito

Chi è Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne Francesca Polizzi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha 24 anni ed è laureata in Lingue e Letteratura e lavora come insegnante di inglese e cinese. La ragazza è nota anche sui social, in particolare su Tik Tok, dove è seguita da oltre 200mila followers. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Polizzi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha 24 anni ed è laureata in Lingue e Letteratura e lavora come insegnante di inglese e cinese. È nata a Palermo, in Sicilia, ma vive a Venezia. La ragazza è nota anche sui social, in particolare su Tik Tok, dove è seguita da oltre 200mila followers. La sua cultura semplicità e i suoi modi di fare hanno catturato l'attenzione del tronista e, infatti, è con lei che è scattato il primo bacio del suo percorso.

Chi è Francesca Polizzi, insegnante di lingue

Francesca Polizzi è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri. Ha 24 anni e dopo una laurea in Lingue e Letteratura lavora come insegnante di inglese e cinese. La ragazza ha spesso raccontato sui social delle difficoltà che ha riscontrato nel trovare lavoro, dopo il percorso universitario. Su Tik Tok e Instagram, dove compare con il nome di "franlizziee", vanta rispettivamente una community da oltre 200mila e 67mila followers. Nel corso della sua vita ha viaggiato spesso oltreoceano, anche per aumentare la conoscenza delle lingue. Ha studiato al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, poi alla Sichuan International Studies University, all'Università degli Studi di Palermo e all'Università Ca' Foscari di Venezia.

La conoscenza tra Francesca e Gianmarco a Uomini e Donne

Tra Francesca e il tronista è nata una bella affinità fin dai primi appuntamenti e tra loro è già scattato un bacio. Dopo l'esterna, però, Gianmarco ha scelto di non portarla nuovamente fuori e la ragazza ha deciso di lasciare lo studio. Steri, però, l'ha rincorsa fuori. Nel corso del primo appuntamento, lui le ha mostrato il suo quartiere d'origine, Centocelle: i due si sono definiti "molto simili". Non ci resta che aspettare le prossime puntate, per sapere come procederà la loro conoscenza.