Pamela Camassa rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale dopo Bisciglia: “Nessuna rinascita, sto benissimo”

Pamela Camassa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura con Filippo Bisciglia e dopo l’arrivo nella sua vita di Stefano Russo, nuovo compagno lontano dai gossip: “Nessuna rinascita, sto benissimo”.

Pamela Camassa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura con Filippo Bisciglia e dopo essere stata paparazzata con Stefano Russo. Di recente, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni scatti con il nuovo compagno che raccontano di un viaggio fatto insieme in Turchia. Le foto in questione dimostrerebbero a tutti gli effetti l'ufficialità del legame.

Tuttavia, Camassa preferisce non sbilanciarsi troppo sulla sua sfera privata, tanto che alle domande di Caterina Balivo a La Volta Buona ha risposto senza entrare troppo nei dettagli. Ospite della puntata del 12 dicembre, la conduttrice le ha chiesto come è possibile definire questa "nuova fase della sua vita" e la diretta interessata ha chiarito: "Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone".

In studio sono poi state mostrate al publico alcune foto del recente viaggio in Turchia che, come si vede, non ha fatto da sola ma in compagnia dell'uomo che oggi sarebbe il nuovo compagno. "Io ho sempre fatto viaggi", ha precisato Camassa senza fornire dettagli. Quanto alle festività in arrivo, alla domanda se le passerà in compagnia di qualcuno in particolare, ha spiegato: "Sempre in famiglia come tutti i Natali, tornerò in Toscana. Mamma è veneta, papà pugliese, non siamo mai riusciti a stare tutti insieme".

Del suo nuovo compagno, Stefano Russo, sono poche le informazioni che si hanno. Lontano dal mondo dello spettacolo e dei gossip, lavora in un centro sportivo a Roma frequentato da diversi volti noti, come Francesco Totti. Sul fronte dell'ex compagno Filippo Bisciglia, con cui ha annunciato la rottura dopo oltre 17 anni insieme, tutto tace e le motivazioni dell'allontanamento rimangono non note. "Abbiamo preso strade diverse", avevano scritto nell'annuncio condiviso sui social dopo mesi in cui le voci di crisi si erano fatte sempre più insistenti.