Costanza Di Stefano, ex compagna di Manuel Bortuzzo: “Mi ha strumentalizzata, voleva tenere segreta la relazione”

Costanza Di Stefano, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, attacca il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello per il modo in cui avrebbe deciso di gestire la loro storia e la successiva separazione.

Costanza Di Stefano, la compagna che Manuel Bortuzzo aveva presentato ufficialmente lo scorso anno, attacca il nuotatore per il modo in cui ha gestito la loro storia e, soprattutto, la successiva rottura. Con un post pubblicato su Instagram, la giovane ex fidanzata dello sportivo lo accusa di averla strumentalizzata e chiarisce alcune imprecisioni emerse durante una recente live pubblicata su TikTok. Nel suo messaggio, Costanza descrive Manuel come un uomo volubile, capace di allontanarsi nonostante si fosse dichiarato innamorato fino a pochissimo tempo prima della separazione. È lei la donna con la quale il nuotatore era uscito allo scoperto nel periodo in cui l’ex compagna Lulù Selassiè veniva condannata per stalking.

Le dichiarazioni di Costanza Di Stefano sulla rottura con Manuel Bortuzzo

“All’inizio della nostra relazione, ha preferito mantenere la storia segreta per poter dare un’esclusiva al giornale”: così scrive Costanza nella story pubblicata su Instagram qualche ora fa. In quel messaggio ammette per la prima volta il presunto desiderio dell’ex fidanzato di ufficializzare la relazione approfittando di una copertura mediatica favorevole. Racconta poi che il 25 dicembre 2024 Manuel le avrebbe scritto una lettera nella quale lasciava intendere che la loro fosse una storia importante. Due settimane dopo, i due parteciparono insieme a una puntata di Verissimo, presentandosi come una coppia innamorata, salvo poi chiudere la relazione alla fine di gennaio, in un arco di tempo brevissimo.

“Sono stata strumentalizzata”, conclude amaramente Costanza, aggiungendo che a spingerla a parlare sarebbe stata la decisione del nuotatore di ufficializzare la storia con la nuova fidanzata, presentata pubblicamente sui social solo pochi giorni fa.

Manuel Bortuzzo ha una nuova compagna

Costanza si riferisce al post pubblicato da Manuel cinque giorni fa su Instagram, un carosello di immagini con il quale ha presentato pubblicamente la giovane Serena Padovano come nuova fidanzata. “Hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa”, le ha scritto l’ex gieffino, parole che avrebbero ferito la ex e l’avrebbero spinta a condividere la sua versione dei fatti.