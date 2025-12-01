Costanza Di Stefano: “Bortuzzo diceva di amarmi, 20 giorni dopo è sparito. Portò un fotografo in viaggio con noi”

Costanza Di Stefano rompe il silenzio e racconta a Fanpage.it la verità sulla sua relazione con Manuel Bortuzzo: un amore nato in segreto, ufficializzato sotto i riflettori e poi svanito nel nulla, senza alcuna spiegazione.

Una storia d’amore tenuta segreta, poi ufficializzata con un servizio fotografico pubblicato su una rivista e con un’intervista televisiva, e infine terminata senza alcuna spiegazione. È quanto racconta a Fanpage.it Costanza Di Stefano, ex compagna di Manuel Bortuzzo. A pochi mesi dalla condanna in primo grado di Lulù Selassié per stalking ai suoi danni (a breve ci sarà il processo d’appello), Bortuzzo torna al centro dell’attenzione: questa volta per le dichiarazioni di un’altra ex fidanzata, che ricostruisce come sarebbe nata la loro relazione, per poi interrompersi all’improvviso, senza alcuna avvisaglia di crisi e con Manuel che, secondo la sua versione, sarebbe sparito da un giorno all’altro senza dare spiegazioni.

Come hai conosciuto Manuel Bortuzzo?

Aveva visto un mio TikTok che lo aveva fatto ridere e aveva deciso di scrivermi su Instagram. Il primo messaggio da parte sua lo ricevetti tra luglio e agosto 2023. Io ero fidanzata con un altro ma, quando quella storia è finita, ho risposto a Manuel e da quel momento abbiamo cominciato a frequentarci. Era l’ottobre del 2024.

La vostra era una vera e propria relazione?

Sì. Io vivo e studio a Firenze, dove restavo dal lunedì al venerdì. Il sabato prendevo un treno e raggiungevo Manuel a Roma. Stavamo a casa sua e poi tornavo a Firenze il lunedì.

A dicembre 2024, un servizio pubblicato dal settimanale Chi ufficializza la vostra storia d’amore. Avevate concordato di uscire allo scoperto?

Dal momento in cui è iniziata la nostra relazione, lui mi ha sempre chiesto massima riservatezza. Ci vedevamo solo a casa sua per evitare di essere visti insieme e non postavamo alcuna foto sui social. Qualche tempo dopo esserci messi insieme, Manuel mi propose di partire con lui per le Seychelles e io accettai subito. Fu una cosa improvvisa: pensa che non avevo nemmeno il passaporto e lui riuscì a farmelo avere in appena un giorno. Prima di partire, però, volle conoscere la mia famiglia e cominciai davvero a pensare che il nostro fosse diventato un rapporto importante. Solo pochi giorni prima della partenza, Manuel mi rivelò che insieme a noi sarebbe partita anche un’altra persona: una fotografa, incaricata di scattare le foto che sarebbero poi state utilizzate da Chi per ufficializzare la nostra storia.

Non capisco: era un viaggio di coppia ma con voi c’era anche una fotografa professionista?

Sì. Prima di quel momento mi aveva chiesto di vederci solo in casa affinché le persone non ci facessero foto o video in giro. Non voleva si sapesse di noi perché voleva dare l’esclusiva al giornale. A quel punto mi sono chiesta se il suo interesse nei miei confronti fosse davvero reale, perché sembrava tutto molto organizzato.

Chi ha pagato il viaggio alle Seychelles?

Non lo so, ma non io.

In che modo Manuel ti aveva spiegato che con voi sarebbe partita anche una fotografa?

Quando mi propose il viaggio, non mi parlò della fotografa. Poi, pochi giorni prima di partire, mi disse che avremmo dovuto fare una videochiamata con una persona che sarebbe venuta con noi e che ci avrebbe scattato delle foto. Voleva sapere se fossi d’accordo, quindi gli chiesi se ci avesse pensato bene perché quelle foto avrebbero ufficializzato la nostra storia, che fino a quel momento aveva voluto tenere segreta. Ma lui mi rassicurò.

Quando siete partiti?

Siamo stati alle Seychelles dal 1° al 10 dicembre, più o meno.

Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano

Il 3 dicembre 2024, mentre tu e Manuel siete alle Seychelles, esce la notizia del rinvio a giudizio di Lulù Selassié per stalking nei confronti di Bortuzzo.

Sì, e lo considero un fatto strano perché la notizia è arrivata mentre eravamo in viaggio.

A quel punto gli hai chiesto della sua ex compagna?

Ho provato a chiedergli qualcosa ma lui mi ha risposto che mi avrebbe raccontato tutto quando fosse arrivato il momento giusto. E mi ha rassicurata sul fatto che tra loro fosse davvero finita. Dopo il viaggio siamo tornati in Italia e abbiamo continuato a stare insieme normalmente. A Natale mi regalò un paio di scarpe e una lettera: scriveva che quando non c’ero gli mancavo, che soffriva il fatto che vivessimo il nostro rapporto a distanza. Scrisse addirittura che con nessun’altra aveva provato ciò che provava per me e che vedeva un futuro insieme. Dopo quella lettera ho iniziato a pensare di avere trovato l’uomo giusto. A Capodanno siamo stati insieme a Milano, proprio a cena con la fotografa delle Seychelles, con la quale nel frattempo avevamo stretto amicizia.

Avevi conosciuto la famiglia di Bortuzzo?

Sì, mi aveva presentato i suoi genitori e i fratelli in videochiamata. Mi fecero un’ottima impressione: con me sono sempre stati gentili.

Come si arriva all’intervista a Verissimo dell’11 gennaio, in cui Manuel parla di te per la prima volta in tv?

Mi disse che era stato invitato e che avrebbe parlato anche di noi. In rete ci sono ancora i video in cui ribadisce di essere molto preso. Ma poi è cambiato tutto.

In che modo?

A fine gennaio trascorro l’ultimo weekend a casa sua a Roma. Si comporta come sempre, senza dare alcun segnale di crisi. Il lunedì riparto per Firenze perché avevo un esame. Lui mi accompagna in stazione, mi dice che non vede l’ora che arrivi venerdì per rivedermi e da quel momento sparisce.

Cosa intendi per “sparisce”?

Sparisce completamente. Dopo l’esame gli mando un messaggio per dirgli che era andato bene, ma non risponde. Continuo a scrivergli nel pomeriggio, niente. Mi preoccupo, penso perfino a un incidente e provo a chiamarlo, ma non risponde neanche alle chiamate. Quando finalmente riesco a parlargli, mi dice che quando pensa a una relazione lo fa “a 360 gradi”. Ma non mi dice mai che è finita. Cerca solo di farmelo capire in modo vago, poi conclude dicendo che ci saremmo visti quando se la fosse sentita.

E questo chiarimento c’è stato?

Mai. Ho insistito perché volevo capire, ma non mi ha mai dato spiegazioni. Dopo qualche giorno di silenzio, lo ricontatto dicendogli che avevo bisogno di tornare a Roma a riprendere le mie cose lasciate a casa sua. La tira per le lunghe, poi accetta. Quando arrivo, trovo i miei vestiti già nelle buste. Io recupero le mie cose, ma nemmeno allora approfitta per spiegarmi cosa sia accaduto.

Una delle foto scattate durante il viaggio alle Seychelles

Tu glielo hai chiesto?

Sì, gli ho detto chiaramente che non meritavo un trattamento del genere. Non mi ha risposto. Ha detto solo che non era il momento di parlarne. Sono tornata a casa e non ci siamo più sentiti. Dopo avermi detto che aveva bisogno di stare qualche giorno da solo per capire, è sparito.

Non vi siete più sentiti?

Ogni tanto gli scrivevo per sapere come stesse, perché ho iniziato a pensare che avesse chiuso la storia per qualche problema personale. Ma lui non è mai tornato sui motivi della rottura. A settembre, durante un viaggio a Ibiza, lo contatto per chiedergli dei consigli sull’isola, perché lui la conosce bene. Mi risponde, mi dà i consigli che gli avevo chiesto e mi dice persino di contattarlo nel caso avessi avuto problemi.

Perché lo contatti? Non eri arrabbiata?

Ero delusa, e così la mia famiglia, che non capiva perché fosse finita. Ancora oggi non lo capisco.

Sei riuscita a darti una spiegazione?

No. Forse tutto quel grande innamoramento non c’era davvero. Ma allora perché andare a Verissimo a dire il contrario, per poi sparire pochi giorni dopo?

Pochi giorni fa, via Instagram, Manuel ha ufficializzato il suo legame con un’altra ragazza.

Ho visto. Mi è sembrato strano che abbia pubblicato un post. Con me non aveva mai voluto: non voleva nemmeno che postassi storie di noi due. Gli chiedevo di poter condividere qualche foto, ma lui tergiversava sempre. Solo a Capodanno mi ha permesso di pubblicare un paio di scatti.

Speri ancora in un ritorno di fiamma?

No, assolutamente. Adesso sono fidanzata con un’altra persona. E anche se non lo fossi, non darei mai un’altra possibilità a chi mi ha trattata così.

È vero che in una recente diretta TikTok hai detto di sentirti solidale con Lulù Selassié e che lui avrebbe ufficializzato la storia con te solo per visibilità?

Di Lulù non ho mai parlato. Non conosco la loro storia, non mi sarei mai permessa. Ma sì, è vero che ho detto che aveva reso nota la nostra storia solo per farsi pubblicità, perché l’ho pensato. Mi sono sentita messa in mezzo in questa… come potrei definirla? Organizzazione.

Se attraverso questa intervista potessi dirgli qualcosa, cosa diresti?

Nulla. Non ho nulla da dire a chi ti dice che sei la donna della sua vita e pochi giorni dopo sparisce. In ogni caso, per me è una storia chiusa e gli auguro il meglio.

Hai sofferto?

Moltissimo. Ci sono rimasta davvero male.