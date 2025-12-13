Valentina, ex di Domenico del GF: “Rincorso perché non voleva fare il papà. La sua famiglia mi attacca, sono ridicoli”

Che cosa sarà del rapporto tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio una volta che, tra pochi giorni, sarà calato il sipario sull’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura? Fanpage.it lo ha chiesto alla diretta interessata a poche ore dal momento in cui Benedetta Stocchi aveva ammesso i suoi sentimenti per il coinquilino, su suggerimento della conduttrice. È arrabbiata Valentina, di una furia che si riferisce a un periodo durato in totale quasi 10 anni. Anni durante i quali si è sforzata di tenere in piedi il rapporto con Domenico, nonostante i tentennamenti dell’uomo e il suo iniziale rifiuto di farsi carico della figlia concepita a due anni dall’inizio della loro storia.

A ferirla ancora di più, la palese preferenza manifestata da alcuni familiari di D’Alterio che hanno pubblicamente sponsorizzato la storia con Benedetta, augurandosi che Domenico potesse cedere alla passione nei confronti della coinquilina e concludere definitivamente il rapporto con Valentina. Una presa di posizione che le ha fatto male e che, per la prima volta pubblicamente, la donna ha deciso di condannare.

Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello. A breve rivedrai Domenico a telecamere spente. Come stai?

Sto così. Penso di avere buttato nove anni della mia vita e di essere stata l’unica ad amare davvero. All’inizio erano gli abbracci, i baci sul collo e gli atteggiamenti in generale spinti con Benedetta a infastidirmi. Quando quelli sono scemati, hanno addirittura cominciato a dormire insieme.

Conosci Domenico da quasi dieci anni. C’è qualcosa che ti fa credere stia realmente nascondendo un interesse romantico per Benedetta, al di là di quello che dichiara?

Il Domenico della Casa non è lo stesso che conosco io. Non lo riconosco più e non posso pensare di dovere trascorrere la mia vita a rincorrerlo. Ne abbiamo già vissute tante, è scorretto tornare a riaprire le ferite che mi aveva già inferto in passato.

Quali sono stati i suoi errori nel corso dei vostri nove anni insieme?

La nostra storia è durata nove anni tra alti e bassi, non c’è stata continuità. Lo incontrai per la prima volta il 9 dicembre 2016 e, dopo esserci frequentati per un po’, decidemmo di stare insieme. Due anni dopo, di ritorno da un viaggio a Londra durante il quale non avevamo fatto altro che litigare perché avevo scoperto alcune sue conversazioni sul cellulare, decidemmo di lasciarci. Ma proprio in quel periodo scoprii di essere incinta.

Era stata una gravidanza cercata?

No, ma l’arrivo di mia figlia è stato un miracolo. A 17 anni ho avuto un tumore al pancreas dal quale sono guarita, per cui mi sottopongo a controlli regolari ogni sei mesi. Durante uno di questi controlli trovarono alcuni valori alterati e mi chiesero di rifare le analisi per capire l’origine di certi scompensi. Fu una dottoressa a chiedermi se per caso fossi incinta e io, che ero sicura di non esserlo, le dissi che era impossibile, che forse proprio il problema al pancreas mi aveva provocato quei disturbi ormonali, perché ero certa che nelle mie condizioni, per avere una gravidanza, sarei stata costretta a programmarla. E invece ero incinta di otto settimane.

Domenico come reagì?

Male. Mi disse che non si sentiva pronto a diventare padre, così decisi di chiudere definitivamente la storia con lui e di tenere la bambina da sola. I primi cinque mesi di gravidanza li ho vissuti in assoluta solitudine. Solo durante l’ultimo trimestre ci siamo riavvicinati e, quando Paola è nata, abbiamo provato a essere una famiglia, nonostante una serie di difficoltà dovute al fatto che Domenico restava sfuggente perché continuava a non sentirsi pronto all’idea di diventare padre. Non nascondo che, in quel periodo, lui ha continuato a farsi la sua vita e contemporaneamente cercavamo di restare vicini per il bene di Paola. Una famiglia vera e propria lo siamo stati solo negli ultimi tre anni, dal 2022 al 2025.

Era circolata un’indiscrezione relativa al fatto che Domenico avesse avuto una relazione con Luisa Esposito, attrice diventata nota con Made in Sud. Ti risulta?

Sì. Era il 2021 e Domenico prese una sbandata per questa donna e decise di lasciarmi. In quel periodo, però, sua madre si era ammalata ed ero io ad accompagnarla a fare la chemioterapia e ad assisterla 24 ore al giorno, sebbene io e lui non stessimo più insieme. Poco prima di morire, sua madre mi fece promettere che non lo avrei abbandonato e che avrei combattuto per la nostra famiglia, ed è quello che ho fatto. Gli sono rimasta accanto, ho cercato di fare in modo che avesse sempre un rapporto con nostra figlia, che il loro legame restasse saldo. Ho messo sempre al primo posto l’amore.

L’attrice Luisa Esposito

È stato l’amore ad averti spinta a restare sebbene Domenico fosse legato a un’altra donna?

Sempre e solo l’amore. Vengo da una famiglia che ha sempre fatto in modo che noi figli avessimo tutto quello di cui avevamo bisogno. Mio padre era un imprenditore, mia madre un’assistente sociale: non abbiamo mai avuto alcun problema. Domenico e io veniamo da due contesti diversi: la mia famiglia mi ha sempre aiutato; nel suo caso, invece, è stato lui a dover aiutare i suoi familiari. Mi sono innamorata di lui quando non aveva nemmeno la macchina ed era costretto a lavorare solo saltuariamente.

Che effetto ti hanno fatto le Instagram stories pubblicate dalla sorella di Domenico con le quali lasciava intendere di fare il tifo per Benedetta?

Un po’ me li aspettavo quei commenti perché sua sorella ha sempre avuto un pizzico di gelosia nei miei confronti. Ma la verità è che non mi interessa, perché si sono rivelate persone piccole e ridicole. Ho letto i commenti pubblicati dagli zii di Domenico, quelli del padre, e mi chiedo il motivo del trattamento che ho ricevuto da parte loro. E pensare che, fino a 15 giorni prima che Domenico entrasse nella Casa, tra noi c’era un buon rapporto. Dal momento in cui sono entrata anch’io, è cambiato tutto. Non mi spiego come possano difendere un figlio dall’indifendibile e poi lasciare che passino mesi senza mai curarsi della bambina di quel figlio. Ho conservato tutto, commenti e screenshot: sono certa che Domenico se ne occuperà una volta tornato alla vita reale. Lo conosco e, se anche l’amore dovesse essere finito, so che non permetterebbe a nessuno di trattarmi così.

Le Instagram stories di Emanuela, sorella di Domenico D’Alterio

Che cosa ti hanno rimproverato?

Il fratello di Domenico sostiene che io abbia rovinato il suo percorso entrando nella Casa, ma non hanno mai compreso che è solo grazie a me che è arrivato in finale. Se non ci fosse stata questa storia, chi lo avrebbe considerato? E poi basta dire che sono stata io a mettere in piazza la nostra storia. È stato Domenico a farlo: con i suoi atteggiamenti, con le indiscrezioni uscite in rete che lo riguardano, con gli screen dei suoi post su Twitter circolati sui social, con le ragazze che inviavano segnalazioni in cui si chiedevano come facesse a stare insieme a me da nove anni quando lui stesso le aveva contattate in precedenza dicendosi single. La mia è stata una reazione a tutto quello che ho visto e letto. Quando sono entrata nella Casa, a Domenico non ho parlato solo di Benedetta. Gli ho detto anche di comportarsi meglio perché fuori c’era un macello. Mi riferivo proprio a tutte queste indiscrezioni relative ai suoi presunti contatti con donne e ragazzi gay.

Ecco, proprio a proposito di questi screen circolati in rete, a un certo punto sono emersi alcuni messaggi scritti da Domenico che sembravano fare riferimento al fatto che lui avesse un profilo su OnlyFans. Ti risulta?

Non ne sapevo nulla, ma sono certa che non si tratti di un profilo OnlyFans. Se lo avesse avuto davvero, da regolamento non gli avrebbero nemmeno permesso di entrare nella Casa. Credo si tratti di alcuni post pubblicati anni fa su Twitter, probabilmente in un periodo in cui non stavamo insieme. Ho cercato di mettermi in contatto con le persone che avevano inviato quelle segnalazioni – sia donne che uomini – ma nessuno mi ha mai detto nulla. Chiaramente, quelle cose sono accadute davvero perché gli screen dei post lo testimoniano e, da quello che ho capito, pare che le conversazioni continuassero nei messaggi privati, ma io non sapevo nulla di questo schifo.

Alcuni dei post pubblicati da Domenico su Twitter

Durante la semifinale del GF, la conduttrice Simona Ventura e gli opinionisti hanno spinto Benedetta ad ammettere i suoi sentimenti per Domenico ed è sembrato che addirittura tifassero per questa eventuale coppia, nonostante il legame con te. Che effetto ti ha fatto?

Mi ha molto infastidito che non prendessero nemmeno in considerazione il fatto ci fosse una persona che, a casa, avrebbe sofferto di fronte a quelle scene. Anche perché, fino a oggi, quelli che lavorano al GF sono stati i primi a sostenermi. Ma credo anche che abbiano esortato Benedetta a esporsi per chiudere finalmente il cerchio e spingerli ad ammettere quello che, secondo loro, è ormai evidente, e cioè che Domenico e Benedetta si piacciono.

Le parole pronunciate da Benedetta ti sono sembrate un’ammissione?

Lei mi ha fatto molta tenerezza, mi sembrava poco lucida. E poi leggo i commenti cattivi che le scrivono in rete e alcuni sono davvero pesanti. Parliamo sempre di una ragazzina di 24 anni.

Credi sia realmente innamorata di Domenico?

Credo se ne sia invaghita, sì.

E che cosa credi provi Domenico per Benedetta?

Non lo so ancora e non riuscirò a capirlo finché non me lo ritroverò davanti. Domenico e io siamo molto fisici: ho bisogno di guardarlo negli occhi e stare a contatto con lui per capire cosa pensa davvero. Penso anche che, se fosse stato davvero coinvolto, a questo punto avrebbe già ceduto. Ma è vero che sa che Paola lo guarda da casa e quindi potrebbe avere deciso di limitarsi per evitare di deluderla.

Tu che cosa provi?

Lo amo ancora, i sentimenti non si spengono con un interruttore. Ma se devo ricominciare una storia sulle stesse premesse che mi hanno già fatta soffrire in passato, preferisco stare da sola e vivere serena. Credo che sia vero che sono io ad amare più di lui.

Al momento vivi ancora a casa di tua madre? Al GF avevi detto a Domenico che tu e Paola eravate rimaste senza un appartamento in cui stare.

Chiariamo questa cosa. Paola e io non saremmo mai rimaste sole e sotto un ponte. Noi abbiamo casa nostra, poco lontano da Napoli, ma non ci trasferiamo perché qui abbiamo tutto a portata di mano: casa, scuola, palestra e lavoro. Solo che in questi mesi ho discusso a lungo con mia madre a causa di Domenico perché non le piaceva il suo atteggiamento. Un giorno tra noi ci fu una discussione così pesante che decisi di andarmene e di trasferirmi con Paola dalla mia migliore amica. Non volevo che la bambina subisse lo stress dei litigi con mia madre. Poi, quando le acque si sono calmate, sono tornata. Ma ancora oggi mia madre dice che Domenico non rientrerà a casa sua. Lo ha trattato come se fosse suo figlio e il suo atteggiamento l’ha delusa.

Il giorno in cui comunicasti a Domenico di essertene andata da casa di tua madre, lui era apparso indifferente, tanto da averti detto che, trovandosi nella Casa, non avrebbe potuto fare nulla per aiutarvi.

Ha risposto così perché è sicuro della mia famiglia, sa che non saremmo mai rimaste fuori di casa.

Credi che Domenico possa vincere il Grande Fratello?

Non credo vincerà, ma glielo auguro di cuore. Domenico ha fatto mille sacrifici nella vita e, se come concorrente non l’ho apprezzato, devo dire che come padre e compagno – nei periodi in cui lo è stato – non ci ha mai fatto mancare nulla. Nostra figlia lo adora. Sono io che avrei preferito maggiore rispetto.