Al Grande Fratello, Valentina restituisce l’anello a Domenico: “Mi chiamano cornuta per colpa tua”

La puntata del Grande Fratello del 1 dicembre si apre con il confronto tra Domenico e Valentina. La donna, stanca della vicinanza del compagno a Benedetta, ha deciso di restituirgli l’anello che lui le aveva regalato anni fa: “Ho capito che non sono la persona per te”.

La puntata del Grande Fratello di lunedì 1 dicembre si apre con Domenico e Benedetta. Il concorrente è stato lasciato dalla sua ex compagna Valentina dopo una relazione di 9 anni proprio per la loro vicinanza, ma lui resta convinto che quando uscirà dalla Casa riuscirà subito a riconquistarla. Questa sera, la sua ex è intervenuta ancora per chiudere la storia in modo definitivo e con un gesto eclatante.

Il confronto tra Valentina e Domenico

"Provo tanto affetto nei suoi riguardi, mi fa stare bene", ha detto Domenico in studio su Benedetta, confermando il legame che li lega. Il napoletano ha ribadito che tra loro c'è solo una bella amicizia, ma in studio sia Sonia Bruganelli che Cristina Plevani hanno contestato quanto affermato: "Io con un mio amico non sto vicina nel letto in quel modo", le parole dell'opinionista ed ex vincitrice dell'Isola.

Valentina quindi è entrata in Casa e ha comunicato al suo compagno che la loro relazione è finita in modo definitivo, consegnandogli l'anello che lui le aveva regalato anni fa: "Ho capito che non sono la persona per te, che non sono la persona che ti completa, sono venuta qua per tre volte, ti ho chiesto di allontanarti. Non mi hai tutelata come madre e come donna", le parole. Domenico, dal canto suo, ha continuato ad affermare che con Benedetta c'è solo un'amicizia. "Mi hai fatto chiamare cornuta, mi hai fatto chiamare madre fallita, se non avessi voluto questo avresti allontanato Benedetta", ha spiegato ancora lei. A quel punto, la donna è scoppiata in lacrime, ma Domenico ha continuato ad attaccarla, recriminandole il fatto di stargli rovinando l'esperienza al Grande Fratello.

L'intervento di Simona Ventura

La discussione tra i due si è protratta per diverso tempo, ma Simona Ventura a un certo punto è stata costretta a intervenire: "Mi sembra che in questo rapporto voi vi facciate del male a vicenda", ha detto la conduttrice. E ancora un invito alla coppia a interrogarsi: "La vostra storia vi rende ancora felici?". Dopo averli congedati, Ventura ha dato parola a Benedetta, che ha detto la sua: "Mi dispiace di questa situazione, ho provato ad allontanarmi ma non ci riusciamo, è più forte di noi".