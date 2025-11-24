Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata, la dedica social a Serena Padovano: “Sei arrivata in punta di piedi”

Manuel Bortuzzo ha trovato di nuovo l'amore. Dopo la fine della storia con Lulù Selassié, il nuotatore aveva avuto un'altra frequentazione, ma adesso sembra star facendo le cose sul serio insieme a Serena Padovano. La dedica sui social a corredo di alcuni scatti che li ritraggono insieme: "Sei entrata nella mia vita in punta di piedi".

Il post sui social che ufficializza la relazione

"Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa": sono queste le parole con cui Manuel Bortuzzo ha presentato la sua nuova fidanzata Serena Padovano attraverso un post pubblicato su Instagram. Nelle foto, i due compaiono insieme in diversi momenti di quotidianità, segno che la loro storia possa essere iniziata già da qualche tempo e che sia oggi più salda che mai. Per l'ex concorrente del GF Vip non è certo una novità tornare al centro dell’attenzione per la sua vita sentimentale dopo la fine della relazione turbolenta con Lulù Selassié. Negli ultimi mesi, infatti, il nuotatore aveva cominciato una frequentazione con Costanza Di Stefano, raccontando di aver ritrovato accanto a lei una serenità che gli era mancata.

Nel frattempo, prosegue il processo per stalking alla sua ex fidanzata, che aveva conosciuto durante la partecipazione al reality di Canale 5 e nei confronti della quale lo scorso aprile era arrivata – in primo grado del rito abbreviato – una condanna di 1 anno e 8 mesi per stalking. La principessa etiope ha deciso di fare ricorso in Appello.

Chi è Serena Padovano, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Serena Padovano non è un volto noto dello spettacolo o della Tv. Attraverso il suo profilo Instagram si evince che ha 24 anni, è nata ad ottobre e da poco si è laureata in Farmacia all'Università Federico II di Napoli. È originaria di Angri, cittadina in provincia di Salerno, dove vive tutt'ora.