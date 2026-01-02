Rkomi con la fidanzata Martina Cabassi: la prima foto insieme, lei è la sorella della fidanzata di Ernia

Rkomi si è fidanzato e non si nasconde più. Il famoso cantante ha reso pubblica la prima foto di coppia con Martina Cabassi, sorella minore di Valentina, fidanzata di Ernia, scattata durante un viaggio in una località tropicale.

Mirko Manuele Martorana alias Rkomi è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Dopo Paola Di Benedetto, Havana Plevani e Viviana Vogliacco, ultima partner risalente a febbraio 2025, oggi è felice accanto a Martina Cabassi, influencer e imprenditrice digitale nonché sorella di Valentina, la fidanzata di Ernia. Il cantante ha pubblicato la prima foto di coppia su Instagram: appaiono abbracciati su un divano, in costume, in una località tropicale. Avrebbero festeggiato insieme, al mare e lontani dal clima invernale, l'arrivo del nuovo anno prima di ufficializzare la loro storia d'amore.

Per i fan di Rkomi, la foto con Martina Cabassi è una sorpresa: il cantante è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata e ha sempre mantenuto un profilo basso. Con Martina Cabassi fa un'eccezione: la foto pubblicata su Instagram ha raccolto tantissimi consensi. Tra i commenti anche quelli di Elisa Toffoli e quello di Valentina Cabassi, diventata ora sua "cognata", che ha scritto "I miei preferiti". I due potrebbero essersi conosciuti grazie a un intreccio di amicizie, essendo Valentina Cabassi legata a Ernia, padre di sua figlia Sveva nata lo scorso luglio 2025.

Chi è Martina Cabassi, sorella di Valentina: cosa fa nella vita

Imprenditrice digitale con oltre 74mila followers su Instagram e 40mila su TikTok, Martina Cabassi, 27 anni, ha fondato con la sorella un brand di capi di abbigliamento. In un'intervista per GiltMagazine rilasciata un anno fa, ha raccontato di aver lavorato come maestra di asilo nido. Tra i suoi post su TikTok tanti legati anche al mondo del beauty, un'altra sua passione, che registra insieme alla sorella maggiore Valentina Cabassi. Dettagli sulla sua vita privata, prima che uscisse allo scoperto la relazione con Rkomi, non sono mai saliti alla ribalta del mondo della cronaca rosa.