Valentina Riccio tradita da Tony Panico, l’ex di Temptation: “Diceva di parlare con Kekko, ma era una ragazza”

Valentina Riccio ha scoperto un nuovo tradimento dal fidanzato Antonio Panico. Hanno partecipato a Temptation Island la scorsa estate per mettere a dura prova i sentimenti del napoletano, presentato al pubblico come "traditore seriale", e nonostante la proposta di matrimonio andata in scena al falò di confronto finale, Tony, così come si fa chiamare, non sarebbe cambiato.

Valentina Riccio in una diretta social ha raccontato di aver scoperto una chat tra il fidanzato e una ragazza soprannominata sul cellulare come "Kekko". "Vedevo che come foto, sulla chat, c'era l'immagine di una ragazza" ha raccontato la napoletana. In un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni ha poi spiegato nel dettaglio cosa è successo.

"Da giorni lo vedevo strano, distante. Si stava sentendo già da due settimane con questa ragazza che andava alle superiori con lui", ha spiegato, rivelando di aver letto la chat che conteneva messaggi che lasciano poco spazio all'immaginazione. "Insisteva tanto per vederla", ha rivelato. Ha spiegato di aver parlato con la ragazza in questione: "Lei credeva ci fossimo lasciati. Ho letto cose pesanti. A lui ho detto di metterci la faccia. Mi ha sfruttato, illuso, ha sbagliato di nuovo". Alla chat in questione, si sono aggiunti like e gesti mantenuti "segreti" di Antonio Panico che hanno scatenato ancora di più l'ira di Valentina che ha ammesso di avergli "messo le mani addosso". "Cercava la tentatrice Marta (Quaranta, ndr), metteva like, poi cancellava tutto, le amicizie su Instagram, le conversazioni" – le parole – "Sto male, non è cambiato niente. Dopo il programma è peggiorato".

Marta Quaranta

Vista la situazione, il loro rapporto sembra essersi sgretolato, ma per questioni familiari continuerebbero a vivere insieme. Lorenzo Pugnaloni ha condiviso la sua risposta a una segnalazione di una talpa che li ha avvistati insieme in un centro commerciale. "Sono a piedi, mi accompagna a fare la spesa o a fare delle commissioni. Lui vive ancora a casa mia, ma fa i comodi suoi", ha spiegato.