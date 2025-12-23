La fidanzata di Antonio Medugno dopo le accuse a Signorini: “Minacce ogni giorno, è distrutto”

Federica Balzano rompe il silenzio su TikTok dopo la puntata di Falsissimo con il fidanzato Antonio Medugno protagonista, accanto a Fabrizio Corona. Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip nel nuovo episodio del format dell'ex re dei paparazzi ha accusato Alfonso Signorini di violenza sessuale e tentata estorsione: a Falsissimo ha raccontato i dettagli della loro conoscenza e accusato il suo ex manager, Alessandro Piscopo, di averlo "manipolato" spingendolo a cedere alle avances di Signorini.

La fidanzata, Federica Balzano, nell'ultimo video pubblicato poche ore fa su TikTok ha denunciato gli haters che in questi giorni scrivono minacce e insulti indirizzati a lei o alla coppia: "La cosa che mi ha ferito di più sono state le critiche, gli insulti, le minacce che ogni giorno abbiamo ricevuto io e il mio fidanzato. L'unico carnefice di questa storia è Signorini, Antonio è stato vittima di un sistema corrotto che va avanti da anni ed è stato plagiato, a 23 anni, da un manager. È stato manipolato, obbligato a inviare quei messaggi dal suo manager che avrebbe fatto di tutto per guadagnare", le parole.

Antonio Medugno e la fidanzata Federica Balzano

La giovane ha spiegato che il fidanzato ha dovuto registrare la sua testimonianza per due volte, avendo la Procura sequestrato il materiale girato da Corona: "Antonio è stato anche forte, è riuscito a non finire a letto con Signorini, nonostante la pressione addosso, ed è anche entrato al GF. Tanti ragazzi ci sono finiti, un povero ragazzo vuole raggiungere il suo sogno e gli viene imposto il prezzo del successo, è una cosa così triste. Tutti ne sono sempre stati al corrente di come vanno le cose", ha aggiunto. Federica Balzano ha poi concluso il suo discorso sostenendo che il fidanzato, Antonio Medugno, è ora "distrutto": "Avete distrutto il mio fidanzato, è riuscito ad arrivare ai suoi obiettivi con le sue forze, senza cedere mai. Siete cattivi, dietro quello che scrivete c'è una persona che soffre".