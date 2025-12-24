Chi è Federica Balzano, la modella 18enne fidanzata con Antonio Medugno che lo ha descritto come “una vittima”

Federica Balzano è la fidanzata di Antonio Medugno, il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip finito nell’occhio del ciclone a causa del rapporto con Alfonso Signorini. Balzano, 18enne milanese, lo ha difeso parlando di lui come della vittima di “un sistema corrotto” e rendendo pubblici i messaggi più feroci ricevuti da Antonio durante la shitstorm che lo ha investito dal momento in cui le sue chat con il conduttore del GF Vip sono state rese pubbliche nel corso di una puntata di Falsissimo.

Federica Balzano e il sogno di diventare velina di Striscia la notizia

Federica Balzano è nata a Milano il 29 marzo 2007 e ha compiuto 18 anni solo quest’anno. Modella molto seguita sui social, era già popolare online prima che lo scandalo che ha travolto il fidanzato si abbattesse sulle loro vite. La sua notorietà, fino a pochi giorni fa, si limitava però ai social network. A differenza di Medugno, la giovane non vanta alcuna esperienza televisiva. Qualche mese fa, appena diventata maggiorenne, Federica ha partecipato al concorso per la selezione delle nuove veline di Striscia la notizia. Pur arrivando alle fasi finali della selezione, la scelta del programma è poi ricaduta su Nausica Marasca, interrompendo così il percorso di Federica verso il bancone del tg satirico di Canale 5.

Federica Balzano e Antonio Medugno

Federica Balzano ha difeso Antonio Medugno

La relazione tra Federica e Antonio è cominciata all’inizio del 2025, ma è diventata di dominio pubblico sui social solo qualche mese più tardi. Nelle scorse ore, dopo che Medugno ha raccontato a Falsissimo la sua versione dei fatti in merito al rapporto con Signorini, Balzano è intervenuta in sua difesa con un video pubblicato sui social. La giovane ha mostrato i messaggi più feroci ricevuti dal compagno e ha spiegato che Medugno starebbe vivendo un momento di profonda prostrazione, definendolo “vittima di un sistema che lo avrebbe plagiato”.

Balzano ha puntato il dito contro Alfonso Signorini e contro Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno, accusando il primo di aver approfittato del desiderio di Antonio di fare televisione e il secondo di averlo manipolato, obbligandolo a inviare quei messaggi a Signorini con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto e trarre vantaggio da una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello. Una ricostruzione, questa, che Piscopo contesta.