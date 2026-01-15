Clarissa Selassiè: “Signorini mi disse di aver passato una notte con Medugno e che tra loro ci fu dell’intimità”

L’intervista di Fanpage.it a Clarissa Selassiè che riscrive quanto raccontato fino a oggi del rapporto con Antonio Medugno. E di quello che il modello avrebbe avuto con Alfonso Signorini.

A un mese dall’esplosione del caso sollevato da Fabrizio Corona a Falsissimo — una vicenda che ha finito per coinvolgere Alfonso Signorini e Antonio Medugno — Clarissa Selassiè aggiunge nuovi elementi che contribuiscono a rimettere in discussione parte della storia finora raccontata. Raggiunta da Fanpage.it dopo la Instagram story con cui ha smentito l’esistenza di una notte di sesso con Medugno, Clarissa ribadisce che quanto raccontato in diretta al Grande Fratello Vip sarebbe stato il frutto di una scelta di comodo: una bugia maturata per aiutare l’allora aspirante concorrente a costruire una storyline utile all’ingresso nella Casa.

“La TV è intrattenimento, non tutto quello che viene raccontato è vero e tra me e Antonio non c’è mai stata alcuna notte di sesso. Avevo accettato di raccontarlo per aiutarlo a crearsi un personaggio nella Casa”, spiega Selassiè, ripercorrendo i fatti dall’inizio.

Il primo incontro e l’interesse di Medugno per Alfonso Signorini

Clarissa racconta di aver inizialmente parlato ad Alfonso Signorini di Antonio Medugno come di un ragazzo che le piaceva e che sembrava interessato a conoscerla: “Lui mi disse che aveva sentito dire che Medugno era un bello che non balla, ma all’epoca non sapevo del loro rapporto”.

Il primo incontro avviene a Roma, durante una cena organizzata per conoscersi: “Con noi c’erano anche alcuni amici. Per tutta la durata della serata, però, lui continuava a chiedermi che tipo di rapporto avessi con Alfonso, se sapesse che ci saremmo visti. Addirittura mi chiese di scattarci un selfie insieme e di inviarglielo, proposta che io rifiutai”.

Nonostante la cena fosse nata per favorire una conoscenza reciproca, Clarissa racconta che l’attenzione di Medugno e dei suoi amici fosse rivolta soprattutto alla carriera del modello: “Continuavano a parlare del fatto che avrebbe dovuto avere al fianco una ragazza come me perché meritava di diventare famoso e di iniziare un percorso come quello di Michele Morrone”.

Dopo la cena, il gruppo si sposta prima in discoteca e poi a casa di Medugno ma, nonostante il presunto interesse reciproco, tra i due non ci sarebbe stato alcun rapporto: “In camera tra noi c’è stato solo qualche bacio, non abbiamo mai avuto un vero rapporto tanto che ci resto male perché mi convinco di non piacergli”.

La telefonata di Signorini: così avrebbe saputo del rapporto tra Medugno e Clarissa

Il giorno successivo, Clarissa racconta di aver confidato l’accaduto a un amico. La voce, riferisce, sarebbe arrivata rapidamente ad Alfonso Signorini: “Dopo poco lui mi chiama per capire cosa fosse accaduto e mi ripete che mi aveva detto che era un bello che non ballava”.

A seguire, la chiamata di Alessandro Piscopo, manager di entrambi: “Mi dice che gli autori avevano saputo di me e Medugno e che avevano intenzione di metterlo nella Casa. Io ci resto male di nuovo, perché speravo davvero di poter continuare a frequentarlo”.

Secondo quanto riferito da Selassiè, Piscopo le avrebbe spiegato che l’interesse di Medugno fosse legato soprattutto alla sua posizione all’interno del programma: “Antonio era interessato principalmente al fatto che avessi due sorelle nella Casa del GF, che fossi una concorrente appena uscita e al mio rapporto speciale con Alfonso”.

“Immagino di essere stata manipolata solo affinché Medugno potesse fare il provino per entrare nella Casa. Mi sono rimproverata decine di volte per avergli permesso di usarmi e poi sparire”, aggiunge, “Antonio è diverso da come si mostra. Per lui le cose importanti sono la palestra, i viaggi di lusso, la cura del corpo. Contava i like su TikTok, quanto crescessero i follower su Instagram. Non era interessato a me, era interessato ad arrivare”.

Secondo il racconto di Clarissa, durante il provino con gli autori del Grande Fratello sarebbe stato proprio Medugno a parlare del loro incontro: “Al provino gli chiedono di noi e, quando capisco che questa dinamica avrebbe potuto aiutarlo a entrare nella Casa, decido di fingere che sia vero e di confermare la sua storia. Un po’ perché mi piaceva davvero e un po’ perché tutti vogliamo lavorare e ottenere il nostro tornaconto”.

La scoperta del rapporto tra Medugno e Signorini, sarebbe stato il conduttore a confermarlo

Clarissa afferma di aver scoperto solo successivamente l’esistenza di un rapporto tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini. “Qualcuno mi disse che erano stati a letto insieme. Poi, verso la fine del programma, fu Alfonso stesso a confermarmelo”, ricorda.

“Mi disse che si erano frequentati e che avevano avuto un rapporto, che Antonio lo cercava, che era andato a casa sua e che gli chiedeva dei regali. Mi disse anche che si erano baciati e che avevano trascorso la notte insieme a casa sua. Non specificò che tipo di rapporto ci fosse stato tra loro, ma mi disse che c’era stata dell’intimità”.

Secondo Selassiè, Signorini avrebbe aggiunto di non averle detto nulla prima per evitare che lei potesse interpretare la cosa come una forma di gelosia: “Mi disse che ai provini lui e gli autori lo avevano scartato e che era entrato nella Casa solo a causa della dinamica che si era sviluppata con me”.

La famiglia di Medugno: “Il fratello lo sapeva, mi chiese di portarlo in camerino da Signorini”

Clarissa sostiene infine di aver frequentato la famiglia di Medugno durante il periodo del reality e di aver maturato la convinzione che anche loro fossero a conoscenza del rapporto con Signorini: “Con la sua famiglia c’era un legame quotidiano, li sentivo tutti i giorni. Per loro il GF avrebbe coinciso con l’inizio della carriera di Antonio. Fare il reality e guadagnare il più possibile era il loro obiettivo”.

Infine, racconta l’episodio che l’avrebbe convinta che anche i familiari del modello fossero a conoscenza del legame pregresso tra i due: “Una volta suo fratello venne a Roma per assistere a una puntata e mi chiese di portarlo in camerino da Signorini. Mi raccontava tutto fiero che Antonio aveva ricevuto delle avance da Signorini, ma che alla fine era riuscito a entrare nella Casa anche senza ‘averglielo dato’. Il padre, invece, mi disse che Alfonso era innamorato di suo figlio”.