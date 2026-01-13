Clarissa Selassiè smentisce la notte di sesso con Antonio Medugno: “Voleva solo un lasciapassare per il GF”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Clarissa Selassiè ha chiesto di non essere associata ad Antonio Medugno in merito alla presunta notte d’amore che i due avevano raccontato di avere vissuto nel 2021, a poche settimane dall’ingresso del modello nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora che la vicenda è tornata di dominio pubblico, principalmente a seguito della denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata da Medugno nei confronti di Alfonso Signorini, la giovane interviene nuovamente per prendere le distanze da qualsiasi accostamento al caso.

Tra Clarissa Selassiè e Antonio Medugno non ci sarebbe stata alcuna notte d’amore

In una story pubblicata su Instagram, Clarissa – pur senza citare direttamente Medugno – ha chiesto di non essere più associata alla vicenda. Ha dichiarato di non ricordare alcuna “notte di sesso”, lasciando intendere che, contrariamente a quanto raccontato in passato, con il modello non sarebbe accaduto nulla di romantico.

“Gli serviva solo un lasciapassare per il GF. Vi chiedo di non nominarmi mai più, né di associarmi a ipotetiche notti di sesso inesistenti”, ha scritto sui social. Una precisazione che riscrive completamente il rapporto con Medugno, che era stato anche da lei stessa contribuito a raccontare.

Erano stati Medugno e Selassiè a parlare di una notte insieme

La versione fornita oggi da Clarissa contraddice nettamente quanto lei stessa aveva dichiarato dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Quando Medugno era entrato nel reality in qualità di nuovo concorrente, l’ex gieffina aveva infatti raccontato in diretta televisiva di aver avuto con lui una conoscenza approfondita, versione all’epoca confermata anche dal modello.

Il rapporto tra i due si inserisce inoltre in una vicenda più ampia e complessa, legata al presunto legame tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini. Secondo la ricostruzione fornita da Fabrizio Corona a Falsissimo, l’ex conduttore del GF Vip avrebbe ricontattato Medugno dopo aver scoperto dell’incontro avvenuto a Roma tra lui e Clarissa. Un incontro che – secondo i legali del modello – potrebbe essere stato riferito proprio da Selassiè al giornalista, innescando così la catena di eventi che avrebbe portato i due uomini a riprendere i contatti.