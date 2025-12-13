Valentina Piscopo in ospedale a poche ore dalla finale del GF, l’ex compagna di Domenico ha avuto un malore

Malore per Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. La donna ha accusato un malessere che l’ha costretta a un breve ricovero in ospedale, dove è stata tenuta sotto osservazione.

Malore per Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. La donna si è sentita male ed è stata ricoverata brevemente in ospedale per essere tenuta sotto osservazione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, dopo essersi sottoposta ai controlli e alle terapie del caso, la giovane è stata dimessa ed è potuta tornare a casa dove si sta riprendendo.

La tensione legata all’involontario coinvolgimento al GF

Per Valentina, gli ultimi tre mesi sono stati particolarmente carichi di tensione. La donna è finita nell’occhio del ciclone dopo la partecipazione dell’ex compagno e padre di sua figlia al Grande Fratello, soprattutto a causa dell’avvicinamento dell’uomo alla coinquilina Benedetta Stocchi. Proprio nel tentativo di arginare gli eccessi nel rapporto tra i due, Valentina è entrata nella Casa come ospite per qualche giorno, senza però ottenere il risultato sperato: Benedetta e Domenico si sono allontanati solo per un breve periodo, per poi riavvicinarsi ancora più di prima, al punto che, nel corso delle ultime settimane, i due avevano iniziato a dormire insieme.

La rabbia nei confronti di Domenico nell’intervista di Valentina Piscopo a Fanpage.it

Poche ore fa, Valentina ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it nella quale ha espresso tutta la sua rabbia per quella che ritiene essere stata una vera e propria mancanza di rispetto da parte del compagno. La donna, madre della piccola Paola, nata dalla relazione con Domenico, si aspettava un passo indietro da parte dell’uomo nei confronti di Benedetta, che però non è mai arrivato. Da qui la decisione di “sospendere” la loro storia d’amore in attesa che il Grande Fratello giunga al termine e che D’Alterio, tornato alla vita reale, possa dimostrare con i fatti il proposito — annunciato più volte — di tenere unita la sua famiglia.