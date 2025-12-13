spettacolo
video suggerito
video suggerito

Valentina Piscopo in ospedale a poche ore dalla finale del GF, l’ex compagna di Domenico ha avuto un malore

Malore per Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. La donna ha accusato un malessere che l’ha costretta a un breve ricovero in ospedale, dove è stata tenuta sotto osservazione.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Malore per Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello. La donna si è sentita male ed è stata ricoverata brevemente in ospedale per essere tenuta sotto osservazione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, dopo essersi sottoposta ai controlli e alle terapie del caso, la giovane è stata dimessa ed è potuta tornare a casa dove si sta riprendendo.

La tensione legata all’involontario coinvolgimento al GF

Per Valentina, gli ultimi tre mesi sono stati particolarmente carichi di tensione. La donna è finita nell’occhio del ciclone dopo la partecipazione dell’ex compagno e padre di sua figlia al Grande Fratello, soprattutto a causa dell’avvicinamento dell’uomo alla coinquilina Benedetta Stocchi. Proprio nel tentativo di arginare gli eccessi nel rapporto tra i due, Valentina è entrata nella Casa come ospite per qualche giorno, senza però ottenere il risultato sperato: Benedetta e Domenico si sono allontanati solo per un breve periodo, per poi riavvicinarsi ancora più di prima, al punto che, nel corso delle ultime settimane, i due avevano iniziato a dormire insieme.

La rabbia nei confronti di Domenico nell’intervista di Valentina Piscopo a Fanpage.it

Poche ore fa, Valentina ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it nella quale ha espresso tutta la sua rabbia per quella che ritiene essere stata una vera e propria mancanza di rispetto da parte del compagno. La donna, madre della piccola Paola, nata dalla relazione con Domenico, si aspettava un passo indietro da parte dell’uomo nei confronti di Benedetta, che però non è mai arrivato. Da qui la decisione di “sospendere” la loro storia d’amore in attesa che il Grande Fratello giunga al termine e che D’Alterio, tornato alla vita reale, possa dimostrare con i fatti il proposito — annunciato più volte — di tenere unita la sua famiglia.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ballando con
le Stelle
Matteo Addino: "Nancy Brilli ha sbagliato a condividere odio contro Rossella Erra"
Nancy Brilli ha ricevuto più di 60mila voti fantasma a Ballando con le stelle: "Eliminata dai bot, non da Rossella Erra"
Rossella Erra insultata dai fan di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle: "Minacciano di ammazzarmi"
"Follia, poi danno colpa alla giuria", Canino contro Rossella Erra per il tesoretto: cosa è successo
Nancy Brilli eliminata lancia accuse: "Figli e figliastri, trattata come carne da macello"
Rossella Erra: "Nancy Brilli condivide gli insulti contro di me, ho fatto bene a dare il tesoretto a Coriandoli"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views