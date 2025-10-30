La compagna di Domenico stasera entrerà nella casa del Grande Fratello per restare: “Valentina è arrabbiata”

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 30 ottobre. Gli spoiler dati dalla conduttrice Simona Ventura preannunciano una serata scoppiettante caratterizzata da un ritorno e da un incontro. Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, entrerà nella casa per restare. Inoltre, Simone De Bianchi incontrerà suo padre.

Valentina, ex compagna di Domenico D'Alterio, entra nella casa del Grande Fratello. È proprio il caso di dire "non c'è due senza tre". La compagna di Domenico dopo due confronti infuocati con il gieffino ha deciso di fare un'altra visita al padre di sua figlia. Stasera, giovedì 30 ottobre, infatti non solo tornerà nella Casa ma stavolta resterà anche. Al momento non è dato sapere se si fermerà solo qualche giorno o se diventerà una concorrente a tutti gli effetti. Lo scopriremo nel corso della diretta. Ma una cosa è certa, nelle prossime ore avrà modo di monitorare più da vicino il rapporto tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi che ha generato la sua furia in questi giorni. Una furia che a quanto pare non si è ancora placata: "La compagna di Domenico è sempre più arrabbiata", fa sapere la produzione del reality.

Simone De Bianchi incontrerà suo padre. Dopo la separazione dei suoi genitori, il gieffino ha sentito il padre sempre più distante, fino a quando il distacco è diventato totale. Nel corso della puntata del Grande Fratello di giovedì 30 ottobre, avrà modo di incontrarlo e di avere un chiarimento con lui. La stessa Simona Ventura, conduttrice del reality, si è detta incredula davanti alla decisione dell'uomo di affrontare suo figlio: