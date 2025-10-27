“Hanno travasato”: Domenico al GF sbaglia scuse e grammatica (e non nega di avere tradito Valentina)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenico D’Alterio è uscito sconfitto, su più livelli, dal confronto con la fidanzata Valentina Piscopo nella Casa del Grande Fratello. L’uomo, incalzato da Simona Ventura che lo ha spinto ad ammettere i presunti tradimenti risalenti a prima del reality, si è limitato a mettere insieme scuse poco convincenti e ancor meno efficaci. “Benedetta è un’amica, non c’è mai stato niente”, ha detto, convinto che la compagna, da fuori, sia stata “caricata a molla” dai commenti degli haters, fino a travisare quanto realmente accaduto. Nel tentativo di risultare credibile, però, Domenico è inciampato perfino nella grammatica, scambiando termini e significati: così “travisato” è diventato “travasato”, la parola che ha usato per riferirsi a quanto, secondo lui, il pubblico del reality avrebbe equivocato.

Domenico chiede a Valentina se vuole che lasci il GF: “Vengo dalla fame e torno nella fame”

Durante il confronto, Domenico ha chiesto più volte alla compagna se volesse che lasciasse la Casa. “Vengo dalla fame e torno nella fame”, le ha detto, ma Valentina ha spiegato di non avere alcun desiderio di spingerlo ad abbandonare il gioco. Vorrebbe soltanto che il compagno le mostrasse maggiore rispetto. Anche Benedetta ha negato che tra lei e Domenico ci sia un interesse sentimentale, spiegando che la loro amicizia sarebbe stata fraintesa. A sua volta, Valentina è convinta che sia stata proprio Benedetta a fraintendere, lasciando intendere che la giovane concorrente provi una cotta per il suo compagno.

Domenico non nega i tradimenti precedenti al GF, le scuse alla compagna

Quando la conduttrice Simona Ventura ha riportato la discussione sul tema dei presunti tradimenti precedenti al reality, Domenico non se l’è sentita di entrare nel merito né di negare apertamente. “Hai corteggiato altre donne?”, gli ha chiesto Valentina, e lui si è limitato a rispondere di non ricordare, pur ammettendo di avere commesso diversi errori. “Qualunque cosa sia accaduta, mi scuso”, ha aggiunto. Parole che, però, non sono bastate: Valentina è andata via arrabbiata, anche se – almeno per ora – non lo ha lasciato.