“Cristina Plevani ridicola al GF, prendi esempio da Bruganelli”, le accuse della compagna di Domenico e la risposta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Botta e risposta sui social tra Cristina Pelvani e Valentina Piscopo. L'opinionista del Grande Fratello ha commentato su X e Instagram alcune parole della compagna di Domenico D'Alterio, più volte entrata nella Casa per un confronto con lui e per la vicinanza con la coinquilina Benedetta. Ecco cosa è successo tra le due. Già durante le scorse puntate, Plevani l'aveva attaccata sottolineando come facesse solamente "sceneggiate".

Su X, Cristina Plevani ha risposto alla frase di una utente che criticava il comportamento di Valentina, compagna di Domenico. "Ha rotto il ca**o, Domenico non sta facendo niente se non divertirsi con i suoi amichetti", era il messaggio che l'opinionista ha ricondiviso scrivendo: "I 15 minuti di Warhol sono finiti". L'ex vincitrice della prima edizione del GF ha messo in conto di dover avere a che fare con gli insulti delle persone, specialmente sui social, anche se non crede che questo sia un comportamento normale: "Non è poi così normale ‘accettare' insulti gratuiti perché siamo sui social. La frase che ieri mi ha colpita, al di là degli insulti gratuiti, scritti da una donna tra l'altro, è stata ‘buttati dalla finestra tanto non mancherai a nessuno".

Le parole di Cristina Plevani nei confronti di Valentina Piscopo non sono passate inosservate, tanto che la diretta interessata ha voluto rispondere. Con un lungo messaggio sui social, ha definito l'opinionista una "persona poco professionale" e "ridicola": "Non so come il GF tenga una persona del genere. Gli opinionisti sono persone serie e non si schierano! Ma soprattutto non si espongono oltre il programma". Poi l'invito a "prendere esempio da Sonia Bruganelli" che, a differenza sua, è una persona "seria e rispettosa dei valori". Infine, la compagna di Domenico, ha concluso: "Mi giudichi e non mi conosci, a me la visibilità non serve".