Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo trono

Flavio Ubirti è prossimo a fare la sua scelta. Ecco che cosa è accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, martedì 9 dicembre. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni.

Flavio Ubirti si prepara a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Fanpage.it, che pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi 9 dicembre, annuncia che il tronista ha comunicato l’intenzione di concludere il suo percorso in trasmissione nell’arco delle prossime due settimane. Prima di scegliere una tra Nicole Belloni e Martina Cardamone, però, Flavio ha chiesto di trascorrere una giornata intera con entrambe per entrare nella loro quotidianità e confermare — o smentire — le impressioni maturate finora.

Al momento, a sembrare in vantaggio è Nicole. Nell’ultima esterna con Martina, infatti, Flavio ha ammesso di averla trovata “impostata”, osservazione che ha indebolito la fiducia nel loro percorso. L’influencer milanese, invece, si è mostrata più autentica agli occhi del tronista, guadagnando terreno in vista della scelta imminente.

Le prime battute del trono di Ciro Solimeno

Intanto, Ciro Solimeno muove i primi passi sul trono. L’ex fidanzato di Martina De Ioannon è uscito in esterna con due corteggiatrici, Elisa e Alessia. Ciro ha notato in Elisa un atteggiamento inizialmente distaccato: lei si è giustificata spiegando di essere diffidente all’inizio, ma capace di aprirsi con il tempo. Il tronista ha deciso di proseguire la conoscenza e ha ballato con lei.

Anche l’esterna con Alessia è andata bene. La tiktoker ha colto l’occasione per smentire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un presunto flirt con Raul Dumitras, ex di Martina. Alessia si è detta sorpresa dalla sintonia con Ciro e intenzionata a continuare a conoscerlo.

Che cosa è accaduto tra i protagonisti del trono over

Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani accusa Mario Lenti di aver baciato Maria G. solo per prendere le distanze da lei. Secondo Gemma non ci sarebbe un reale interesse verso la dama, ma una semplice strategia. Dubita anche dell’autenticità di Maria, che non ricorderebbe con chiarezza il bacio della sera precedente. Mario, però, prosegue per la sua strada e fa scendere una nuova dama, che decide di non trattenere.

Sabrina e Carlo raccontano di aver dormito insieme. Sabrina, pur definendo Carlo un porto sicuro, ribadisce di aver bisogno di più tempo e accetta di conoscere un nuovo cavaliere. Carlo ci resta male e si dichiara innamorato. Quando Tina Cipollari attacca la donna, Sabrina lascia lo studio in lacrime, salvo poi rientrare per rimproverare Carlo di non averla difesa apertamente. Lui sostiene di averlo fatto e resta convinto che usciranno insieme, nonostante i dubbi di lei.

Cinzia e Rocco comunicano la fine della loro conoscenza. Paolo, dal parterre, manifesta interesse per Cinzia e la dama sceglie di restare. Peggio va a Rocco: nessuna donna vuole conoscerlo e l’uomo abbandona lo studio. Arcangelo e Magda raccontano di essere usciti insieme e di essersi baciati. L’intervento di Sebastiano — che accusa Arcangelo di essere falso — viene respinto da Magda, che ricorda come proprio lui l’abbia trattata male in passato. Rosanna dichiara un interesse per Alessio, che però rifiuta per rispetto dell’amicizia con Giuseppe.

Infine, Roberto dedica una poesia a Gemma nel tentativo di riconquistarla, ma la dama rifiuta: non vuole illuderlo e preferisce interrompere definitivamente la frequentazione.