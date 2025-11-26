“Alessia Antonetti, corteggiatrice di Ciro Solimeno, è la ex di Raul Dumitras”, la tiktoker fa chiarezza

Alessia Antonetti, popolare tiktoker diventata corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe avuto una relazione con Raul Dumitras, ex compagno di Martina De Ioannon.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da qualche ora circolano in rete una serie di indiscrezioni relative ad Alessia Antonetti, popolare tiktoker che ha deciso di approdare a Uomini e Donne per corteggiare il neo tronista Ciro Solimeno, ex compagno di Martina De Ioannon. Alessia, già nota sui social, ha attirato l’attenzione del pubblico del programma non solo per il debutto in tv, ma anche per l’identità del tronista che ha scelto di corteggiare. Ciro, infatti, è arrivato sul trono dopo una relazione durata circa 10 mesi con l’ex tronista romana. Ma che cosa c’entra Martina con Alessia?

Il collegamento tra Alessia Antonetti e Martina De Ioannon sarebbe Raul Dumitras

Tra Martina e Alessia esisterebbe un legame che risponde al nome di Raul Dumitras, l’ex compagno con il quale la romana partecipò a Temptation Island. Una volta tornato single, Raul è stato fotografato proprio in compagnia della Antonetti e quegli scatti hanno fatto ipotizzare un flirt tenuto nascosto da entrambe le parti e oggi archiviato, visto che la giovane è ora tra le corteggiatrici del dating show condotto da Maria De Filippi, impegno che si presuppone si possa prendere solo da single.

La smentita di Alessia Antonetti

A smentire le indiscrezioni su un presunto flirt con Raul è stata la stessa Alessia che, rispondendo a una domanda su TikTok, ha chiarito di non essere mai stata sentimentalmente legata a Dumitras. “Io e questa persona non siamo mai stati insieme”, ha precisato, nel tentativo di mettere fine alle illazioni sul suo conto.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre, in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto

Ma il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe rivelarsi più accidentato del previsto. Alessia, infatti, sembrerebbe aver già conosciuto Solimeno, incontrato nella palestra che entrambi frequentano. Al momento, però, le indiscrezioni relative a una conoscenza precedente al programma non sono ancora state affrontate in trasmissione.