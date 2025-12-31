Tony Panico e Valentina Riccio si sono lasciati prima del matrimonio, lui: “Non riesco ad andare avanti”

Tony Panico e Valentina Riccio si sono lasciati: lo ha raccontato lui nelle ultime ore, svelando la sua versione dei fatti sul tradimento di cui è stato accusato. Nei prossimi mesi i due di Temptation Island si sarebbero dovuti sposare.

Antonio Panico e Valentina Riccio si sono lasciati. I due napoletani hanno partecipato a Temptation Island la scorsa estate per volere di lei, intenzionata a testare i sentimenti del fidanzato, presentato al pubblico come traditore seriale. Il loro percorso nel villaggio dei sentimenti si concluse con la proposta di matrimonio, ma a distanza di mesi lei ha scoperto nuovi tradimenti.

Ne ha parlato due giorni fa in una diretta social nella quale ha raccontato di aver scoperto una chat con una ragazza che lui aveva salvato sul cellulare come "Kekko". A Lorenzo Pugnaloni, Tony Panico, così come si fa chiamare dagli amici, ha spiegato la sua versione dei fatti e accusato la fidanzata di essere troppo gelosa e oppressiva a causa dei suoi errori del passato. "Oggi le cose non vanno bene. Lei non ha fiducia in me, è sempre in sfida, è una guerra per entrambi. Non ci ascoltiamo, non ci comprendiamo", ha dichiarato al giornalista, ammettendo di essere stato assente e lei "troppo oppressiva". Stando al suo racconto, la chat portava il nome di "Kekk": "Francesca è una mia amica di scuola, c'è stato uno scambio di messaggi. Parlavamo anche di Rosario. La conosco da 20 anni", ha spiegato. "Ho una bambina, ho 34 anni, e oggi devo dare priorità a lei. Non ho interesse per alcuna persona, ragazza, donna". Il napoletano ha ribadito di non aver tradito la fidanzata, e di essere arrivato al limite: "Non riesco più ad andare avanti".

La reazione di Valentina Riccio

Con una story pubblicata su Instagram Valentina Riccio ha commentato la rottura decisa prima del matrimonio. E con la voce rotta dal pianto, ha spiegato: "Non ho più le lacrime per piangere, mi chiudo nel silenzio. Parlerò con i fatti. Chi ama non tradisce, cerca di analizzare, risolvere. Mi prendo tempo per me stessa, per guarire. Sto male però è giusto che vada così".