Antonella Fiordelisi sulla storia con Giulio Fratini: “Convivenza? Non mi piazzo a casa delle persone”

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno festeggiato da poco un anno insieme. Nello studio de La Volta Buona, l’ex volto del Grande Fratello è tornata a parlare del loro rapporto, spiegando perché, per il momento, preferisce mantenere le distanze fisiche nonostante la solidità del legame.

Un anno di amore e un traguardo che, per sua stessa ammissione, ha il sapore del record. Antonella Fiordelisi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha aperto il cuore sulla sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Una storia nata lontano dai riflettori del reality e cresciuta con una consapevolezza diversa rispetto alle sue precedenti relazioni pubbliche.

Le parole di Antonella Fiordelisi su Giulio Fratini

L'ex del GF ha ironizzato sulla durata del suo rapporto: "È un record per me fare un anno insieme a qualcuno", ha detto, analizzando poi i motivi che hanno reso questa unione diversa dalle altre, sottolineando l'importanza della fase iniziale: "Uno inizialmente si conosce, ma possono esserci problemi o cose su cui non ci si trova. Con Giulio invece è capitato che lui sia stato molto bravo nella fase del corteggiamento. I primi mesi sono stati di conoscenza, ora ci sono i pilastri per costruire qualcosa di solido insieme".

Niente convivenza (per ora): "Non mi piazzo a casa degli altri"

Nonostante l'intesa, la coppia non sembra avere fretta di bruciare le tappe, specialmente per quanto riguarda il trasloco sotto lo stesso tetto. Attualmente lei vive a Milano e lui a Firenze, una distanza che, paradossalmente, sembra essere il loro punto di forza: "Forse funziona anche per questo. Io non sono una di quelle che va subito a convivere o che si piazza a casa delle persone". Una scelta di indipendenza che Antonella rivendica, preferendo tutelare i propri spazi e quelli del partner mentre costruiscono, un mattone alla volta, il loro futuro insieme.

Solo pochi giorni fa, l'influencer aveva celebrato il primo anno d'amore anche sui social, pubblicando un carosello di foto che ripercorreva i loro momenti più belli, dai viaggi alle cene romantiche. Un post che aveva scatenato l'entusiasmo dei fan, felici di vederla finalmente serena accanto a un uomo che, come lei stessa ha confermato in TV, ha saputo corteggiarla con pazienza e costanza.