Antonella Fiordelisi festeggia un anno con Giulio Fratini: “Stavo male, non credevo più all’amore poi è arrivato lui”

A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggeranno un anno di relazione. La showgirl ha confidato che, quando lo ha conosciuto, era in un periodo in cui aveva deciso di tenere a distanza gli uomini dopo avere sofferto per amore.

Antonella Fiordelisi è felicemente fidanzata con Giulio Fratini. Nel passato dell'imprenditore le relazioni con Roberta Morise, Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico. L'ex gieffina non ha dubbi: "Nel 2025 ho trovato l'amore e spero che continui nel 2026". La confidenza nel corso del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo.

Antonella Fiordelisi è fidanzata con Giulio Fratini. L'influencer, ospite del programma di Rai1, ha confermato di avere una relazione con l'imprenditore: "Il mio fidanzato si chiama Giulio ed è fiorentino". Quindi ha svelato di averlo conosciuto a gennaio del 2025: "Tra poco festeggeremo un anno". Giancarlo Magalli, presente in studio, vedendo una foto dell'uomo ha commentato: "Sembra un po' Can Yaman". Antonella Fiordelisi ha confermato: "Un po' sì".

L'amore sbocciato quando non ci credeva più. Antonella Fiordelisi ha raccontato di avere conosciuto Giulio Fratini in un momento particolare della sua vita: "Non credevo più all'amore, come tutti sono stata male anche io per amore e non ci credevo più e quindi non mi legavo a nessuno". Quando ha conosciuto l'imprenditore aveva ormai deciso di tenere gli uomini a distanza:

Non volevo sentirmi con nessun ragazzo, anzi non volevo proprio sentirne parlare di ragazzi. Non sono tutti seri, bravi e che si vogliono fidanzare.

Poi, però, con lui tutto è cambiato.

La relazione iniziata a gennaio, la prima paparazzata a marzo. Come dichiarato da Antonella Fiordelisi, ha conosciuto Giulio Fratini a gennaio. La prima paparazzata insieme è stata diffusa da Chi due mesi più tardi. I due erano nell'hotel di lui a Firenze. Quello stesso mese hanno pubblicato sui social la prima foto insieme. E da allora non si sono più lasciati. In queste ore, Antonella Fiordelisi ha ufficializzato la storia anche in TV.