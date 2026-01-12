Aurora Giovinazzo parla del suo fidanzato: “Ci conosciamo da una vita, era il fotografo della mia comunione”

Aurora Giovinazzo, giovane e talentuosa attrice nota tra cinema e serie tv, è stata ospita a La Volta Buona, dove ha parlato del suo fidanzato di 10 anni più grande. I due si conoscevano da tempo e li lega un aneddoto piuttosto particolare.

Ospite della puntata di lunedì 12 gennaio de La Volta Buona è stata Aurora Giovinazzo. L'attrice romana, 23 anni, è un vero e proprio talento, che sin da giovanissima è riuscita a distinguersi tra cinema e televisione, la ricordiamo in Freaks Out, Nuovo Olimpo, Diamanti, Storia della mia famiglia, affinando le sue doti davanti la macchina da presa e infatti dal 15 gennaio è in sala col film Prendiamoci una pausa. Nel salotto di Caterina Balivo parla per la prima volta del suo fidanzato, Fabio, che considera anche il suo migliora amico e a cui la lega anche un aneddoto piuttosto particolare.

Aurora Giovinazzo racconta la sua storia d'amore con Fabio

Come ogni ingresso dedicato al tu per tu che Caterina Balivo riserva ai suoi ospiti, anche quello di Aurora Giovinazzo è stato accompagnato da una canzone in sottofondo e quella da lei scelta è Una donna per amico di Lucio Battisti. Non un brano casuale ed è lei stessa a spiegarlo, stuzzicata dalla padrona di casa, che le chiede il perché di questa scelta: "È la canzone che rappresenta la mia relazione, è un po' infantile come discorso, però credo che tutte le coppie abbiano una loro canzone". Il fidanzato si chiama Fabio, non appartiene al mondo dello spettacolo, e i due si conoscevano già da un bel po':

Fabio è un fotografo di cerimonie, siamo dello stesso quartiere, in realtà ci conosciamo da una vita e un aneddoto simpatico è che lui ha fatto le foto alla mia comunione. Ha iniziato molto presto a lavorare, abbiamo questi dieci anni di differenza, ci conosciamo da una vita, poi chissà per quale motivo, da un momento all'altro.

Aurora Giovinazzo e il fidanzato Fabio Barba, fonte Instagram

La conduttrice, quindi, le chiede di descriverlo, di raccontarle che tipo sia e l'attrice risponde scherzando: "Mi ha detto di dire che è bravo, dolce, simpatico" poi aggiunge: "Fabio ha colmato molte assenze, ha riempito le mie giornate, al di là della mia relazione è una persona straordinaria, piace a tutti, è simpatico, dolce, premuroso, molto paziente". La pazienza è quindi una dote fondamentale e Balivo sposta l'attenzione sulla sua ospite, lasciando che sia lei a spiegarle perché c'è bisogno di così tanta pazienza e la 23enne racconta: