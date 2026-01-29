Caterina Balivo in lacrime a La Volta Buona: “La vita è imprevedibile, vivetela perché può cambiare in un attimo”

Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime durante la puntata del 29 gennaio de La Volta Buona. La conduttrice si è commossa quando, parlando con i suoi ospiti di storie d'amore con diversi anni di differenza tra un partner e l'altro, ha pensato ai coetanei la cui vita si è interrotta all'improvviso.

"La vita sai è imprevedibile, ci son coppie di coetanei dove la vita si interrompe all'improvviso", ha detto con la voce tremante. La conduttrice si è poi commossa: "Io ne ho conosciute… adesso mi commuovo pensando a delle mie amiche". Una tematica piuttosto cara a Balivo, che ha invitato i suoi ospiti ma anche tutto il pubblico da casa a vivere la vita al massimo senza ripensamenti o esitazioni. "Vivete la vita perché può cambiare in un istante", ha infatti detto ancora con le lacrime agli occhi.

Solo qualche settimana fa, invece, durante la diretta di venerdì 16 gennaio, Balivo si era resa protagonista di un simpatico fuoriprogramma. A causa delle temperature troppo alte in studio, la conduttrice ha dovuto fermare temporaneamente le interviste per svestirsi. "Fa troppo caldo, tolgo il maglione", ha detto spogliandosi. "Balivo nuda, che stai facendo?", ha commentato divertito Pino Insegno in studio. Tutto era iniziato durante l'intervento di Davide Mengacci che, nel raccontare i suoi segreti di longevità, aveva detto: "L'atmosfera si sta scaldando". La padrona di casa lo ha colto alla lettera, esclamando: "Mi tolgo il maglioncino, fa troppo caldo, non ce la faccio". La regia ha prontamente evitato di inquadrarla nel dettaglio, spostando le telecamere sugli ospiti fino a operazione conclusa. Al ritorno dell'inquadratura, Balivo ha sorriso giustificandosi con il pubblico: "Sento caldo, ho dovuto toglierlo".