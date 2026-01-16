Troppo caldo in studio a La Volta Buona, Balivo si sveste in diretta: “Non ce la faccio”

Fuoriprogramma nella puntata de La Volta Buona di venerdì 16 gennaio. Quella che doveva essere una normale intervista si è trasformata in uno sketch virale quando la padrona di casa, Caterina Balivo, ha deciso di interrompere il flusso del programma a causa delle temperature troppo elevate all'interno dello studio: "Fa troppo caldo, tolgo il maglione". La reazione divertita di Pino Insegno: "Balivo nuda, che stai facendo?".

Il "colpo di testa" di Caterina Balivo

Tutto è iniziato durante l'intervento di Davide Mengacci, ospite per raccontare i suoi segreti di longevità. "L’atmosfera si sta scaldando", ha commentato ironicamente lo storico conduttore di Scene da un matrimonio. Una battuta che la Balivo ha colto alla lettera: "Mi tolgo il maglioncino, fa troppo caldo, non ce la faccio", ha esclamato la conduttrice iniziando a sfilarsi il capo di abbigliamento in diretta. In quel frangente, la regia ha prontamente evitato di inquadrarla nel dettaglio, spostando le telecamere sugli ospiti fino a operazione conclusa. Al ritorno dell'inquadratura, Balivo ha sorriso giustificandosi con il pubblico: "Sento caldo, ho dovuto toglierlo".

Il siparietto con Pino Insegno e Mengacci

A rendere la situazione ancora più comica ci ha pensato Pino Insegno, presente in studio, che ha subito cavalcato l'onda dell'imprevisto con la sua solita ironia: "Chiude La Volta Buona! Nell'ultima puntata che è andata in onda è successo questo: la Balivo nuda, ma che stai facendo?". Il picco del surreale si è raggiunto pochi secondi dopo, quando Mengacci, con fare galante ma decisamente fuori tempo, si è avvicinato alla conduttrice proponendole di aiutarla a sistemarsi. Immediata e urlata la reazione di Insegno: "No! Tua moglie è in diretta!", scatenando le risate dei presenti. A chiudere il momento ci ha pensato la stessa Balivo che, tra l'imbarazzato e il divertito, ha provato a difendere l'ospite: "Voleva solo aggiustarmi il microfono!". Un momento di televisione che conferma quanto la diretta possa trasformare un piccolo imprevisto in un momento cult per i social.