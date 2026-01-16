Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Troppo caldo in studio a La Volta Buona, Balivo si sveste in diretta: “Non ce la faccio”

Fuoriprogramma durante la puntata odierna del talk pomeridiano di Rai1. La conduttrice, complice l’alta temperatura in studio, ha deciso di sfilarsi un indumento davanti alle telecamere scatenando la reazione divertita di Pino Insegn: “Balivo nuda, che stai facendo?”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fuoriprogramma nella puntata de La Volta Buona di venerdì 16 gennaio. Quella che doveva essere una normale intervista si è trasformata in uno sketch virale quando la padrona di casa, Caterina Balivo, ha deciso di interrompere il flusso del programma a causa delle temperature troppo elevate all'interno dello studio: "Fa troppo caldo, tolgo il maglione". La reazione divertita di Pino Insegno: "Balivo nuda, che stai facendo?".

Il "colpo di testa" di Caterina Balivo

Tutto è iniziato durante l'intervento di Davide Mengacci, ospite per raccontare i suoi segreti di longevità. "L’atmosfera si sta scaldando", ha commentato ironicamente lo storico conduttore di Scene da un matrimonio. Una battuta che la Balivo ha colto alla lettera: "Mi tolgo il maglioncino, fa troppo caldo, non ce la faccio", ha esclamato la conduttrice iniziando a sfilarsi il capo di abbigliamento in diretta. In quel frangente, la regia ha prontamente evitato di inquadrarla nel dettaglio, spostando le telecamere sugli ospiti fino a operazione conclusa. Al ritorno dell'inquadratura, Balivo ha sorriso giustificandosi con il pubblico: "Sento caldo, ho dovuto toglierlo".

Il siparietto con Pino Insegno e Mengacci

A rendere la situazione ancora più comica ci ha pensato Pino Insegno, presente in studio, che ha subito cavalcato l'onda dell'imprevisto con la sua solita ironia: "Chiude La Volta Buona! Nell'ultima puntata che è andata in onda è successo questo: la Balivo nuda, ma che stai facendo?". Il picco del surreale si è raggiunto pochi secondi dopo, quando Mengacci, con fare galante ma decisamente fuori tempo, si è avvicinato alla conduttrice proponendole di aiutarla a sistemarsi. Immediata e urlata la reazione di Insegno: "No! Tua moglie è in diretta!", scatenando le risate dei presenti. A chiudere il momento ci ha pensato la stessa Balivo che, tra l'imbarazzato e il divertito, ha provato a difendere l'ospite: "Voleva solo aggiustarmi il microfono!". Un momento di televisione che conferma quanto la diretta possa trasformare un piccolo imprevisto in un momento cult per i social.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
 La Grazia di Paolo Sorrentino: di cosa parla, il significato finale del film e qual è la scena post credits
Paolo Sorrentino: “Le domande su Toni Servillo mi imbarazzano. La critica? Non mi tocca, la vita si sta accorciando”
L'intervista di Fanpage.it a Paolo Sorrentino, La Grazia è al cinema dal 15 gennaio
Su Zalone: "Non saprei gestire 60 milioni di incasso, preferisco restare sottotono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views