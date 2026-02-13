Herbert Ballerina sull’amicizia con Stefano De Martino: “Mi chiamò per Bar Stella, a Milano è sbocciato l’amore”

Herbert Ballerina ospite di La volta buona oggi ha parlato dell’amicizia con Stefano De Martino. “È nata per caso”, ha dichiarato il comico e attore, volto fisso di Affari Tuoi, che ricevette una telefonata dal conduttore napoletano mentre preparava Bar Stella.

A poche ore dalla puntata speciale di Affari Tuoi dal titolo "Nella buona e nella cattiva sorte", dedicata a San Valentino, Herbert Ballerina si è collegato in diretta con Caterina Balivo nello studio di La Volta buona. L'attore e comico originario di Campobasso, con la sua comicità surreale e imprevedibile, è diventato ormai spalla destra di Stefano De Martino che dopo averlo scelto per Bar Stella, poi per Stasera tutto è possibile, lo ha voluto come ospite fisso del game show di successo che conduce nell'access prime time di Rai 1, Affari Tuoi. Luigi Luciano, nome all'anagrafe del comico, ha raccontato alla Balivo e al pubblico di Rai 1 com'è nato il sodalizio artistico con De Martino.

Herbert Ballerina e Stefano De Martino

L'amicizia con Stefano De Martino "nata per caso"

L'attore e comico, volto fisso del game show di Stefano De Martino, ha raccontato com'è nata l'amicizia con il conduttore che si è trasformata in un sodalizio artistico. "È nata per caso. Lui stava preparando un programma, Bar Stella, mi chiamò per chiedermi se volevo partecipare. Ci eravamo visti una sola volta", ha raccontato Luigi Luciano, nome all'anagrafe di Herbert Ballerina in collegamento. "Ci incontrammo a Milano ed è sbocciato l'amore, più da parte sua. A me lui all'inizio non piaceva come tipo, poi mi sono innamorato anche io. Ci siamo subito trovati, è nata una bella amicizia. Ci vediamo anche fuori dal set, questa cosa aiuta perché sappiamo già le battute che facciamo. Durerà poco perché prima o poi lui si accorgerà che io…(ride, ndr)", ha continuato con tono ironico.

Nel collegamento è intervenuta anche Martina Miliddi, new entry nel game show, entrata a far parte del programma quando Herbert Ballerina è stato costretto ad assentarsi in studio per "motivi personali". Così l'attore, a tal proposito, ha scherzato: "Sono stato subito sostituito. Mentre io non c'ero, gli ascolti sono impennati".