Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa Lucia Di Franco: l’amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettori

L’assenza di Herbert Ballerina da Affari Tuoi non è passata inosservata e, come spesso accade quando un volto diventa familiare al grande pubblico, ha riacceso la curiosità sulla sua vita privata. Chi è la donna che da anni gli sta accanto? Il suo nome è Lucia Di Franco, è un’attrice affermata che condivide con lui non solo l’amore, ma anche il mestiere. La loro, una relazione nata lontano dai riflettori e dal gossip.

Il colpo di fulmine dietro le quinte

Comico amatissimo e presenza fissa nel game show di Rai 1, Herbert Ballerina – nome d’arte di Luigi Luciano – è oggi uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. Eppure, nonostante la popolarità crescente, ha sempre protetto la sua sfera personale, scegliendo di tenere l’amore fuori dal mondo dello spettacolo. È infatti sui set delle produzioni firmate da Maccio Capatonda, tra il film ‘Omicidio all’italiana' e la serie ‘Mario', che il rapporto professionale tra Herbert Ballerina e Lucia Di Franco si trasforma in qualcosa di più. Un classico colpo di fulmine dietro le quinte. Da allora, i due hanno pubblicano sui loro profili social pochissime foto e qualche video ironico. La prima foto insieme è stata condivisa dal profilo di Lucia Di Franco nel 2016, dieci anni fa. Anche l’unica incursione della loro vita privata in televisione, come il messaggio romantico che il comico ha dedicato alla fidanzata durante una puntata di Affari Tuoi, è sembrata nascere più da un gesto spontaneo e ironico di Stefano De Martino che una scelta studiata a livello mediatico.

Chi è Lucia Di Franco

Lucia Di Franco è nata ad Agrigento e ha lasciato la sua Sicilia in giovane età per inseguire il sogno della recitazione, trasferendosi a Milano. Qui ha costruito le fondamenta della sua carriera diplomandosi alla Scuola di Teatro Paolo Grassi, una delle accademie italiane più prestigiose. Il suo percorso artistico è fatto di teatro, cinema e televisione: una gavetta che l’ha portata a collaborare con alcuni dei progetti più cult della comicità contemporanea. Oggi Lucia Di Franco e Herbert Ballerina condividono una quotidianità fatta di viaggi continui tra Milano, Roma e i set, divisi tra palcoscenico e televisione. Lei mantiene un legame fortissimo con la Sicilia, dove torna ogni volta che può; lui continua a muoversi tra teatro e piccoli schermi.

L'assenza da Affari Tuoi

La scorsa settimana Herbert Ballerina è stato assente da Affari Tuoi, lasciando temporaneamente il suo posto vuoto – sostituito in studio da un cartonato, che ha dato il via ai siparietti ironici di Stefano De Martino. Il conduttore ha scherzato chiamando in causa persino Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, mentre nel frattempo il comico aveva rinviato anche alcune date dello spettacolo Come una catapulta. Secondo quanto appreso, l’assenza di Herbert Ballerina sarebbe stata legata a motivi personali, ma senza alcuna ragione di preoccupazione. Il comico è infatti tornato regolarmente in trasmissione.

Durante la sua assenza, a entrare nel cast è stata Martina Miliddi, ballerina ed ex concorrente di Amici. E la novità non sarebbe stata solo temporanea: Martina è stata confermata anche dopo il rientro di Herbert Ballerina, con l’idea di mantenerla stabilmente nel programma. Nel frattempo, Herbert Ballerina vive un momento d’oro anche sul piano professionale. La presenza stabile ad Affari Tuoi ha segnato una svolta decisiva, portandolo al centro del prime time Rai e confermando una sintonia artistica ormai collaudata con Stefano De Martino, con cui ha condiviso ben tre programmi di successo tra cui Stasera tutto è possibile.