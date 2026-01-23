Stefano De Matino sull’assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: “Speriamo di riaverlo presto qui”

Da diversi giorni Herbert Ballerina è assente ad Affari Tuoi. Una presenza fondamentale per il programma in questa stagione, essendo diventato un membro fisso del cast del programma. La sua assenza, d'altronde, non è passata inosservata e lo sa bene De Martino, che nella puntata di venerdì 23 gennaio ha scherzato proprio sull'assenza della sua spalla fissa.

Annunciando il "pacco Herbert", dedicato proprio all'amico di ventura assente da alcuni giorni, De Martino ha mostrato una foto di Herbert Ballerina col sottofondo di una musica nota, quella di Chi l'ha visto?, e una grafica che simulava la sua sparizione: "Herbert, come vi ho detto, lo stiamo ricercando, abbiamo chiesto anche alla redazione di Chi l'ha visto? […] Mi hanno detto che ieri è stato intercettato da una videocamera di sorveglianza qui a Roma".

Una boutade, quella di De Martino, che conferma il clima di scherzo alla base del programma, ma anche quello che vi avevamo anticipato nelle scorse ore, ovvero che l'assenza di Ballerina è da attribuire a motivi personali, ma nulla di particolarmente grave. Anzi, il suo ritorno sarebbe previsto nei prossimi giorni.

Intanto, una nuova presenza si è aggiunta ad Affari Tuoi ed è quella di Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, componente anche del corpo di ballo di Viva Rai2, che da alcune sere interviene in trasmissione proprio per riempire il vuoto lasciato da Herbert Ballerina. Il suo compito è quello di entrare in studio e proporre una breve coreografia proprio al momento del pacco Herbert.

Da quanto ci è stato comunicato, in realtà, la presenza di Miliddi resterà fissa anche dopo il ritorno di Herbert Ballerina, previsto appunto per i prossimi giorni. Una settimana tumultuosa, quella appena trascorsa, per il cast di Affari Tuoi. All'assenza di Herbert, si è infatti aggiunto il lutto che ha colpito Stefano De Martino, con la scomparsa del padre Enrico all'età di 61 anni. Dopo alcuni giorni di stop, il conduttore dovrebbe tornare a registrare il programma all'inizio della prossima settimana.