Herbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza: “L’hanno liberato”

Il ritorno di Herbert Ballerina è nell’aria. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha annunciato scherzosamente che il comico “è stato liberato” e quindi potrà tornare in trasmissione.

L'assenza di Herbert Ballerina nelle ultime puntate di Affari Tuoi ha fatto preoccupare il pubblico di Rai1 che, dopo qualche giorno, ha iniziato ad insospettirsi in merito ai motivi nascosti dietro questa improvvisa scomparsa. Nell'appuntamento con il game show di sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha annunciato che il suo compagno d'avventura sarebbe tornato presto in trasmissione.

L'annuncio di Stefano De Martino sul ritorno di Herbert Ballerina

Da quando Herbert Ballerina non gravita più nello studio di Affari Tuoi, il suo cartonato si sposta da una postazione all'altra in attesa che arrivi finalmente il momento in cui il comico possa riprendere il suo posto. Finalmente l'attesa sembra essere finita, stando all'annuncio di Stefano De Martino, il ritorno in trasmissione del collega è ormai è alle porte. Con la musica di Chi l'ha visto? ad accompagnare l'annuncio, scherzando sul fatto che Herbert fosse scomparso senza lasciare alcuna traccia, il conduttore comunica al pubblico: "Volevo ringraziare l’ambasciata italiana all’estero, Herbert sta tornando in Italia, l’hanno liberato". Un modo scherzoso per raccontare questo allontanamento, lasciando aleggiare l'ipotesi -ovviamente ironica- di un rapimento.

Perché Herbert Ballerina si è assentato da Affari Tuoi

L'assenza del comico in trasmissione si è protratta per circa cinque puntate, in concomitanza con l'annullamento di alcune date del tour dello spettacolo che Herbert stava portando in giro per l'Italia. Come anticipato da Fanpage, Herbert Ballerina non si sarebbe presentato in trasmissione a causa di problemi personali, risolti i quali sarebbe poi tornato accanto a De Martino. Nel frattempo, in attesa del suo ritorno, in studio è arrivata Martina Miliddi, ballerina nota per aver partecipato ad Amici, che ogni sera diletta il pubblico con una breve coreografia.