Herbert Ballerina “scomparso” da Affari tuoi, rimandate le date del tour: De Martino si rivolge a Chi l’ha visto

Ad Affari tuoi, Stefano De Martino è in pena per Herbert Ballerina: “Torna, ti stiamo cercando”. Il conduttore ha trasmesso la scheda del comico (ovviamente ironica) come fosse una persona scomparsa. Intanto Herbert si scusa sui social e rimanda le date del tour previste in questi giorni.

Herbert Ballerina assente anche nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio. Stefano De Martino, con un pizzico di ironia, ha deciso di coinvolgere la trasmissione Chi l'ha visto? di Federica Sciarelli. Nel programma dei pacchi di Rai1, infatti, è stata trasmessa la scheda del comico, come fosse uno dei casi di scomparsa presentati dal programma di Rai3. Intanto, Herbert Ballerina ha rimandato alcune date del suo tour: "Scusatemi", ha commentato sui social. Ma andiamo con ordine.

Herbert Ballerina "scomparso" da Affari tuoi. La scheda per Chi l'ha visto. Nel corso del programma condotto da Stefano De Martino, è andata in onda la scheda di Herbert Ballerina e in sottofondo la sigla di Chi l'ha visto. Il comico è stato presentato come fosse una delle persone scomparse di cui si occupa il programma di Federica Sciarelli.

Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di cashmere triplo petto.

Stefano De Martino con il cartonato di Herbert Ballerina

Stefano De Martino gli ha rivolto un appello: "Herbert torna". Quindi si è informato: "Ma ci sono novità? Lo stiamo cercando? La ricerca continua. Se lo incontrate, mi raccomando, segnalate subito a Chi l'ha visto o a noi di Affari tuoi. Anzi solo a noi, perché a Chi l'ha visto sicuramente non interessa l'articolo". Intanto, slittano alcune date dello spettacolo del comico.

In queste ore, Herbert Ballerina ha annunciato sul suo profilo Instagram che alcune date del suo spettacolo "Come una catapulta" sono slittate: "Scusatemi". In particolare sono stati rimandati gli spettacoli previsti il 22 gennaio a Rutigliano, il 23 gennaio a Taranto, il 24 gennaio a Lecce e il 25 gennaio ad Altamura. Si terranno tra marzo e maggio. Sulla pagina del Teatro Politeama Greco di Lecce si legge:

La Produzione dello spettacolo "Come una catapulta" con Herbert Ballerina ha reso nota l’impossibilità di andare in scena.

Per chi dovesse sentire la mancanza del comico, potrà rivederlo venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 su Real Time. Sarà protagonista del programma Cortesie per gli ospiti.