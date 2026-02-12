Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino

Venerdì 13 febbraio in prima serata su Rai1 va in onda Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale del game show condotto da Stefano De Martino dedicato a San Valentino e all’amore. In studio attesi numerosi ospiti da Caressa e Parodi a Francesco Paolantoni.

In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, che cade il 14 febbraio, Affari Tuoi anticipa una puntata speciale che andrà in onda venerdì 13, al consueto appuntamento delle 20:35 su Rai1, si tratta di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, che però si protrarrà per tutta la prima serata.

Affari Tuoi Speciale: al centro del gioco una coppia di sposi

Come ogni puntata speciale che si rispetti, anche quella dedicata all'amore, avrà in studio una serie di ospiti che accompagneranno il conduttore nell'appuntamento con il game show. Protagonisti, stavolta, al centro del programma una coppia di promessi sposi, che avranno al loro fianco uno stuolo di amici e familiari ai quali potranno chiedere consiglio per le scelte da compiere man mano che il gioco va avanti e, qualora interpellati, potranno anche intervenire per aprire qualche pacco. Una formula, quella della coppia di sposi al centro del gioco, già collaudata nel 2020 da Carlo Conti, che fu chiamato al timone del programma, andato in onda per sei puntate, in cui protagonisti erano proprio coppie pronte a sposarsi.

Gli ospiti di Affari Tuoi di venerdì 13 febbraio

Non possono mancare gli ospiti ad impreziosire la puntata, che occuperà il prime time del venerdì sera, come è accaduto già nei mesi scorsi con degli speciali di Affari Tuoi. In studio con Stefano De Martino, oltre alle presenze fisse di Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ci saranno anche alcune coppie famose dello spettacolo, ma anche volti amatissimi del piccolo schermo tra comici, cantanti e attori, alcuni arrivano per la prima volta nel game show di Rai1, altri sono invece ospiti più che graditi anche dal pubblico. Ecco chi sono:

Leggi anche Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 7 e domenica 8 febbraio in TV