Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino

Venerdì 13 febbraio in prima serata su Rai1 va in onda Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale del game show condotto da Stefano De Martino dedicato a San Valentino e all’amore. In studio attesi numerosi ospiti da Caressa e Parodi a Francesco Paolantoni.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, che cade il 14 febbraio, Affari Tuoi anticipa una puntata speciale che andrà in onda venerdì 13, al consueto appuntamento delle 20:35 su Rai1, si tratta di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, che però si protrarrà per tutta la prima serata.

Affari Tuoi Speciale: al centro del gioco una coppia di sposi

Come ogni puntata speciale che si rispetti, anche quella dedicata all'amore, avrà in studio una serie di ospiti che accompagneranno il conduttore nell'appuntamento con il game show. Protagonisti, stavolta, al centro del programma una coppia di promessi sposi, che avranno al loro fianco uno stuolo di amici e familiari ai quali potranno chiedere consiglio per le scelte da compiere man mano che il gioco va avanti e, qualora interpellati, potranno anche intervenire per aprire qualche pacco. Una formula, quella della coppia di sposi al centro del gioco, già collaudata nel 2020 da Carlo Conti, che fu chiamato al timone del programma, andato in onda per sei puntate, in cui protagonisti erano proprio coppie pronte a sposarsi.

Gli ospiti di Affari Tuoi di venerdì 13 febbraio

Non possono mancare gli ospiti ad impreziosire la puntata, che occuperà il prime time del venerdì sera, come è accaduto già nei mesi scorsi con degli speciali di Affari Tuoi. In studio con Stefano De Martino, oltre alle presenze fisse di Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ci saranno anche alcune coppie famose dello spettacolo, ma anche volti amatissimi del piccolo schermo tra comici, cantanti e attori, alcuni arrivano per la prima volta nel game show di Rai1, altri sono invece ospiti più che graditi anche dal pubblico. Ecco chi sono:

Leggi anche
Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 7 e domenica 8 febbraio in TV
  • Benedetta Parodi e Fabio Caressa
  • Federica Nargi e Alessandro Matri
  • Massimo Ranieri
  • Brenda Lodigiani
  • Francesco Paolantoni
  • Giovanni Esposito
  • Peppe Iodice
  • Simon & The Stars
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire, il cast di Dawson’s Creek: “Un guerriero”
Mediaset cambia programmazione: Dawson's Creek torna in onda su Italia1
L'addio di Katie Holmes, Joey in Dawson's Creek: "Respirare la tua stessa aria è stato sacro"
La moglie dopo la scomparsa: "I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi"
L'annuncio dai familiari: "È morto serenamente questa mattina"
Era malato di cancro da due anni: "Mi ha messo faccia a faccia con la morte"
Lascia la moglie e sei figli, era un padre straordinario: la sua vita privata tra amori e dolori
Per noi nati negli '80, Dawson Leery è stato il primo a dirci che potevamo essere diversi Gennaro Marco Duello
Abbiamo trasformato Dawson in un meme, ma in quella scena c'era molto più di un pianto ridicolo Andrea Parrella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views