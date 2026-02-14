Ad Affari tuoi Stefano De Martino sposa Marco e Giulia: la coppia cade nella trappola del Dottore e perde 250mila euro

La puntata speciale di Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte trasmessa venerdì 13 febbraio. Hanno giocato Marco e Giulia da Torino. La coppia convolerà a nozze il 13 giugno. Prima, però, li ha sposati Stefano De Martino.

Venerdì 13 febbraio è andata in onda, in prima serata su Rai1, la puntata speciale di Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Hanno giocato Marco e Giulia da Torino con il pacco numero 17, che conteneva 10 euro e che poi hanno cambiato con il pacco numero 7. La puntata è stata realizzata in diretta e si è conclusa con la celebrazione del matrimonio della coppia da parte di Stefano De Martino. Il rito vero si terrà il 13 giugno. Dietro ai pacchi da aprire, gli invitati al matrimonio. Prima di dare il via alla partita, Stefano De Martino ha mandato in onda una clip che riassumeva la storia d'amore di Marco e Giulia.

Giulia ha 26 anni e lavora negli asili nido. Marco ha 28 anni e fa l'ingegnere. Il loro primo incontro è avvenuto in discoteca. Marco è rimasto rapito dallo sguardo di Giulia: "I suoi occhi verdi sono stupendi". Lei ha apprezzato la gentilezza di Marco: "Mi ha insegnato che cos'è l'amore vero. Da quando c'è lui, io rido tutti i giorni". Una mattina, Giulia ha portato al giovane un caffè macchiato e da lì è nata la loro relazione. Marco ha confidato: "Per me Giulia è tutto". Tra le sorprese per i futuri sposi, Massimo Ranieri, che ha cantato alcuni suoi successi e ha fatto gli auguri alla coppia: "Vi auguro tanta, tanta serenità. La felicità è un attimo, scappa. La serenità ti accompagna per tutta la vita".

La partita di Marco e Giulia ad Affari tuoi del 13 febbraio 2026

I primi tre tiri sono stati perfetti. Marco e Giulia sono riusciti a lasciare intatta la lista dei pacchi rossi. E mentre loro avanzavano nella partita, la madre dello sposo ci ha tenuto ad assicurare che il figlio "non ha difetti" e che la nuora: "È una bravissima ragazza". La prima offerta del Dottore è stata di ben 50mila euro. Ma la coppia ha rifiutato. Dopo una serie di altri tiri fortunati, l'offerta è cresciuta a 60mila euro. Giulia ha raccontato i progetti che condivide con Marco:

Il nostro progetto è quello di ampliare la casa e la famiglia, nella casa che abbiamo adesso non c'è la cameretta e da educatrice so quanto sia importante.

Ma ha preferito rifiutare l'offerta. Subito dopo sono usciti di scena i 30mila euro e poi i 40mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Marco ha commentato: "Io cambierei". La futura moglie è apparsa in disaccordo: "Mi terrei il bonus del cambio tra qualche tiro". Cambio rifiutato, mentre gli ospiti ironizzavano sulla scarsa personalità di Marco, che si è subito attenuto alla decisione di Giulia. La coppia, poi, ha pescato il pacco da 50mila euro e il pacco da 200mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo 60mila euro. Marco e Giulia hanno preferito andare avanti. Dopo un tiro fortunato, hanno avuto di nuovo la possibilità di cambiare il pacco 17. Stavolta hanno accettato. Dopo un disaccordo iniziale su quale pacco prendere, hanno scelto il pacco numero 7. Nel 17 c'erano solo 10 euro.

Il finale della partita, la coppia ha vinto 90mila euro

Marco e Giulia

Sono arrivati alle fasi finali della partita con due pacchi blu (Gennarino e 200 euro) e con ben cinque pacchi rossi, che andavano da 75mila a 300mila euro. Il Dottore ha offerto 70mila euro ma hanno voluto giocare ancora. Fuori i 100mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Marco non ha avuto dubbi: "Secondo me abbiamo preso i 300mila euro, io terrei il pacco 7". E hanno tenuto il loro pacco. Ma quanto al contenuto si sbagliavano. Subito dopo, infatti, sono usciti di scena i 300mila euro. Dopo questo tiro sfortunato, l'offerta è calata a 50mila euro. La coppia ha preferito proseguire e ha pescato Gennarino. Il Dottore ha offerto 69mila euro. Ma la coppia ha voluto continuare a giocare e ha beccato i 75mila euro. Sul tabellone solo tre pacchi: 200 euro, 150mila euro e 250mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Dopo l'uscita del pacco da 150mila euro, l'ultima offerta: 90mila euro. Giulia ha commentato:

Sarebbero una grossa mano per cominciare e continuare la nostra vita insieme. Ci è piaciuto rischiare, abbiamo rifiutato offerte molto vicine a questa. Abbiamo colto il cambio, che ci ha portato bene. Accettiamo l'offerta.

Nel pacco numero 7 c'erano 250mila euro.

Le promesse di Marco e Giulia: Stefano De Martino li sposa

Nel corso della puntata, Marco e Giulia si sono scambiati anche delle tenere promesse. Il primo a prendere la parola è stato il futuro sposo. Queste le sue romantiche parole:

Sei anni fa non potevo immaginare che una semplice amicizia sarebbe diventata la certezza più grande della mia vita. Eccoci qua, con un noi che ha resistito a tutto. All'inizio ci ha messo alla prova il Covid, poi sono arrivati i viaggi, ogni giorno condiviso, ogni piccola abitudine costruita, ogni sera che mi faceva pensare che è così che voglio vivere. Ma se devo dire il momento esatto in cui ho capito che eri tu la persona giusta per me è stato il gesto semplice del caffè macchiato, che rispecchia la tua dolcezza e il tuo modo silenzioso ma potentissimo di amare. Se guardo avanti vedo il futuro, vedo te, vedo viaggi e una bimba con gli occhi verdi, ricciolina e il nostro futuro cucciolone che abbiamo già chiamato Leo ipoteticamente, le difficoltà che affronteremo mano nella mano e una vita che voglio costruire scegliendoti come ho fatto dal primo giorno. Con tutto l'amore che ho e tutto quello che verrà, il tuo futuro marito.

Ed ecco, invece, le parole che Giulia ha rivolto a Marco:

Per sei anni mi sono svegliata con il tuo buongiorno e sono andata a dormire con la tua buonanotte. Per tanto tempo abbiamo vissuto aspettando il prossimo momento insieme, incastrando studio, lavoro e chilometri con quella voglia immensa di stringerci ancora e non lasciarci più. Ogni anno esprimevo il desiderio di vivere con te per sempre e oggi quel desiderio è diventato la nostra felicità. Ci siamo scelti quando ancora non ci conoscevamo davvero. Davanti a un caffè, dicendoci senza paura: "Io mi voglio sposare". Siamo cresciuti insieme, abbiamo costruito la nostra vita, i nostri sogni, la nostra casa, noi. Oggi siamo qui, pronti a dire il nostro sì. Qualunque cosa ci aspetti, insieme ce la faremo sempre. Ti scelgo oggi e ogni giorno della mia vita, ti amo.

Stefano De Martino, poi, ha "celebrato" le nozze. Marco e Giulia si sono messi a sedere e si sono scambiati le fedi pronunciando le formule di rito e il canonico: "Lo voglio". Il conduttore ha concluso:

Per il potere conferitomi dalla Rai – Radiotelevisione italiana, alla presenza delle vostre famiglie, dei vostri amici e del pubblico di Rai1, ho il grande piacere di dichiararvi marito e moglie. Puoi baciare la sposa.

Con un dolce bacio e il lancio del riso, si è conclusa la puntata.