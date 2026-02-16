Antonella Fiordelisi in lacrime: “Non vedo mia sorella da cinque anni, sono diventata zia e non lo sapevo”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Antonella Fiordelisi ha raccontato il difficile rapporto con la sorella maggiore. Un legame spezzato da cinque anni di silenzio e orgoglio: “Era la mia migliore amica, ho sbagliato a non andare alla sua laurea. Ora ho scoperto di avere un nipote”.

Nella puntata di lunedì 16 febbraio de La Volta Buona, il pubblico ha conosciuto un lato inedito di Antonella Fiordelisi. Lontana dai riflettori dei reality e dei social, la modella campana ha raccontato il rapporto interrotto con la sorella maggiore, nata da un precedente matrimonio della madre. Una figura che per Antonella, più piccola di dieci anni, è stata un punto di riferimento fondamentale, quasi una seconda mamma, ma che oggi è un’ombra nella sua vita.

Nonostante le due non abbiano mai vissuto stabilmente sotto lo stesso tetto – la sorella scelse infatti di vivere con il padre – il loro legame è stato solido per anni, scandito da vacanze e ricorrenze trascorse insieme. Poi, qualcosa si è rotto. "Lei è bella, intelligente, laureata in ingegneria, è una bellissima ragazza. Ve la porterei qui ma purtroppo non la vedo da oltre cinque anni, ci siamo allontanate", ha confessato tra le lacrime. Il punto di rottura risale a un evento importante a cui scelse di non partecipare: "Io non mi sono presentata alla festa di laurea perché c’erano già dei problemi tra noi, non ci vedevamo da un po'. Non ricordo bene cosa fosse successo ma avevamo avuto qualche battibecco, io essendo quella più piccola ero la più dispettosa tra le due, ho sbagliato perché era una cosa importante per lei".

"Ho scoperto di essere diventata zia". Oggi la sorella vive a Roma, la stessa città dove Antonella ha trascorso diversi mesi per l'esperienza a Tale e Quale Show. Nonostante la vicinanza geografica, ancora non si parlano. "Ci siamo sentite e pensavo di vederla, lei mi ha detto che non riusciva. Le porte aperte ci sono", ha spiegato la showgirl, rivelando poi un dettaglio che rende il distacco ancora più doloroso: "Poi ho scoperto che sono anche zia". Sapere di avere un nipote che non ha mai stretto tra le braccia ha scatenato una crisi di pianto in studio, spingendo i presenti in studio a spronarla: "Scendi, vai a bussare alla sua porta".

L'ispirazione: la storia di Nicolai Pio raccontata a Fanpage. A spingere Antonella verso questa confessione così intima è stata la forza di un'altra storia di legami ritrovati, quella di Nicolai Pio. Il giovane aveva raccontato proprio a Fanpage.it il suo incredibile viaggio: dall'adozione alla scoperta di avere un fratello gemello mai conosciuto. "Vorrei dirgli che lo aspetto", era stato l'appello di Nicolai. Parole che hanno spinto Fiordelisi a una nuova consapevolezza: "Devo essere meno orgogliosa e presentarmi".