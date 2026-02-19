spettacolo
video suggerito
video suggerito

Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo 5 anni: “Ha sentito le mie parole e mi ha scritto. Spero di vederla”

Antonella Fiordelisi ha riallacciato i rapporti con la sorella, che non vedeva da più di cinque anni. Dopo aver sentito le sue parole a La Volta Buona, la ragazza le ha scritto: “C’è stata una reazione da parte sua, spero di vederla presto”.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisabetta Murina
8 CONDIVISIONI
Immagine

Antonella Fiordelisi ha riallacciato i rapporti con la sorella. Dopo le parole a La Volta Buona, dove in lacrime aveva raccontato di non aver più alcun contato con lei da 5 anni, l'influencer ed ex schermitrice ha raccontato di averla sentita. "Abbiamo iniziato a parlare del più e del meno, mi ha scritto", ha spiegato.

Di nuovo ospite del programma condotto da Caterina Balivo, nella puntata del 19 febbraio, Fiordelisi ha voluto aggiornare la conduttrice sulla sua situazione familiare: dopo aver visto il suo video, la sorella ha fatto il primo passo e le ha scritto. Un gesto per lei del tutto inaspettato: "Mia sorella ha visto il video su RayPlay e non si aspettava questa mia reazione in diretta visto che non ne avevo mai parlato, anzi, molti non sapevano neanche che avessi una sorella". Le due così hanno iniziato a parlare e da parte dell'influencer c'è tutta la volontà di incontrarsi: "C'è stata una reazione da parte sua, spero di vederla presto. Io la vedrei adesso ma lei è molto causa e riservata in questo momento. Cercherò di fare il possibile, è molto particolare e c'è bisogno di tempo".

Personaggi
8 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport, affido temporaneo a Lollobrigida
Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a lui
Polemica per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: "Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti"
"Brumotti in prima serata su Rai2", spunta l'ipotesi per un nuovo programma di informazione
Petrecca resta alla guida Rai Sport: “Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazione”
Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: “Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views