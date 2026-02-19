Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo 5 anni: “Ha sentito le mie parole e mi ha scritto. Spero di vederla”

Antonella Fiordelisi ha riallacciato i rapporti con la sorella. Dopo le parole a La Volta Buona, dove in lacrime aveva raccontato di non aver più alcun contato con lei da 5 anni, l'influencer ed ex schermitrice ha raccontato di averla sentita. "Abbiamo iniziato a parlare del più e del meno, mi ha scritto", ha spiegato.

Di nuovo ospite del programma condotto da Caterina Balivo, nella puntata del 19 febbraio, Fiordelisi ha voluto aggiornare la conduttrice sulla sua situazione familiare: dopo aver visto il suo video, la sorella ha fatto il primo passo e le ha scritto. Un gesto per lei del tutto inaspettato: "Mia sorella ha visto il video su RayPlay e non si aspettava questa mia reazione in diretta visto che non ne avevo mai parlato, anzi, molti non sapevano neanche che avessi una sorella". Le due così hanno iniziato a parlare e da parte dell'influencer c'è tutta la volontà di incontrarsi: "C'è stata una reazione da parte sua, spero di vederla presto. Io la vedrei adesso ma lei è molto causa e riservata in questo momento. Cercherò di fare il possibile, è molto particolare e c'è bisogno di tempo".