Martina De Ioannon in lacrime: “Ho avuto paura di perdere Gianmarco Steri, sono stati mesi impegnativi”

L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social e confessa il momento di crisi vissuto con il compagno Gianmarco Steri: “Per la prima volta in 28 anni ho temuto di perdere la persona che ho accanto, ma questa paura mi ha fatto sentire viva”.

Dietro i sorrisi su Instagram, anche per le coppie più seguite del web si nascondono momenti di fragilità. Ne sa qualcosa Martina De Ioannon, che nelle ultime ore ha deciso di mostrarsi senza filtri ai propri follower, raccontando un periodo complesso vissuto al fianco di Gianmarco Steri. Quella che sembrava una favola senza macchia, nata lontano dalle telecamere, ha rischiato seriamente di interrompersi.

Il racconto di Martina: "Due mesi emotivamente pesanti". Attraverso una serie di storie su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato sfogo a tutto il suo malessere, parlando di una crisi che l'ha segnata profondamente. Senza scendere nei dettagli tecnici della rottura sfiorata, De Ioannon ha trasmesso tutta la pesantezza degli ultimi sessanta giorni: "Vi parlo come forse non ho mai fatto. Sono stati due mesi veramente tanto impegnativi da un punto di vista emotivo. Per la prima volta in ventotto anni ho avuto paura di perdere la persona a cui tengo, la persona che ho accanto". Uno sfogo sofferto, in cui la romana ha ammesso quanto l'ansia di restare sola l'abbia messa a dura prova: "Questa esperienza mi ha fatto scoprire tanti lati negativi e positivi. La paura mi ha fatto stare male, ma mi ha fatto sentire viva".

Dallo studio di Maria De Filippi alla realtà: la storia con Gianmarco. Il percorso sentimentale di Martina è stato tutt'altro che lineare. Dopo la fine lampo della relazione con Ciro Solimeno, scelto nel dating show di Maria De Filippi, la ragazza aveva ritrovato il sorriso proprio grazie a Gianmarco. Dopo un incontro casuale in un locale di Roma, i due si erano resi conto che a legarli c'era ancora una passione forte, unita a un sentimento, spingendoli a scegliere di darsi una seconda possibilità. Adesso, sembra che il sereno stia tornando nella coppia. A testimoniarlo è uno scatto pubblicato dalla stessa Martina: un enorme mazzo di rose rosse, regalo di Gianmarco per sancire la pace. Un gesto classico che sembra voler mettere la parola "fine" a un periodo no.