spettacolo
video suggerito
video suggerito

Martina De Ioannon in lacrime: “Ho avuto paura di perdere Gianmarco Steri, sono stati mesi impegnativi”

L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social e confessa il momento di crisi vissuto con il compagno Gianmarco Steri: “Per la prima volta in 28 anni ho temuto di perdere la persona che ho accanto, ma questa paura mi ha fatto sentire viva”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dietro i sorrisi su Instagram, anche per le coppie più seguite del web si nascondono momenti di fragilità. Ne sa qualcosa Martina De Ioannon, che nelle ultime ore ha deciso di mostrarsi senza filtri ai propri follower, raccontando un periodo complesso vissuto al fianco di Gianmarco Steri. Quella che sembrava una favola senza macchia, nata lontano dalle telecamere, ha rischiato seriamente di interrompersi.

Il racconto di Martina: "Due mesi emotivamente pesanti". Attraverso una serie di storie su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dato sfogo a tutto il suo malessere, parlando di una crisi che l'ha segnata profondamente. Senza scendere nei dettagli tecnici della rottura sfiorata, De Ioannon ha trasmesso tutta la pesantezza degli ultimi sessanta giorni: "Vi parlo come forse non ho mai fatto. Sono stati due mesi veramente tanto impegnativi da un punto di vista emotivo. Per la prima volta in ventotto anni ho avuto paura di perdere la persona a cui tengo, la persona che ho accanto". Uno sfogo sofferto, in cui la romana ha ammesso quanto l'ansia di restare sola l'abbia messa a dura prova: "Questa esperienza mi ha fatto scoprire tanti lati negativi e positivi. La paura mi ha fatto stare male, ma mi ha fatto sentire viva".

Dallo studio di Maria De Filippi alla realtà: la storia con Gianmarco. Il percorso sentimentale di Martina è stato tutt'altro che lineare. Dopo la fine lampo della relazione con Ciro Solimeno, scelto nel dating show di Maria De Filippi, la ragazza aveva ritrovato il sorriso proprio grazie a Gianmarco. Dopo un incontro casuale in un locale di Roma, i due si erano resi conto che a legarli c'era ancora una passione forte, unita a un sentimento, spingendoli a scegliere di darsi una seconda possibilità. Adesso, sembra che il sereno stia tornando nella coppia. A testimoniarlo è uno scatto pubblicato dalla stessa Martina: un enorme mazzo di rose rosse, regalo di Gianmarco per sancire la pace. Un gesto classico che sembra voler mettere la parola "fine" a un periodo no.

Leggi anche
"Stefano De Martino a Sanremo 2027", Fiorello chiama il dg Sergio che conferma tutto
Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La conferenza stampa della prima serata: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano Ferro
Elettra Lamborghini inciampa sul carpet, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il video
La Russa vuole ancora Pucci a Sanremo: chiede a Conti di fare "una sorpresa"
Il racconto della prima conferenza: dalle lacrime di Conti all'intervento di Fiorello
Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
Katia Ricciarelli: "È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretaria"
Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger: "Non devo annunciare nulla, mi limiterò a cantare"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views