Martina Colombari fotografata in bagno dal marito Billy, lo scatto intimo sui social: “Amore, non ti muovere”

Martina Colombari ha scelto di mostrare ai suoi follower un momento della sua vita privata, affidando l'obiettivo della fotocamera a una persona speciale: suo marito Alessandro "Billy" Costacurta. Nello scatto, l'attrice appare in un momento di estrema naturalezza, avvolta in una vestaglia grigia lasciata aperta, mentre è intenta ad asciugarsi i capelli davanti allo specchio del bagno. La didascalia a corredo del post: "Amore, non ti muovere".

L'immagine gioca su un vedo-non-vedo che mette in risalto una forma fisica impeccabile, illuminata dalla luce soffusa che entra dalla finestra. Non si tratta di una posa costruita per un set, ma di un’istantanea che la ritrae in un semplice momento quotidiano. A confermarlo è la didascalia scelta dalla stessa Colombari: “Amore, non ti muovere….”, citando l'invito del marito a restare immobile per non rovinare quell'attimo di perfezione. In pochi minuti, il post è stato sommerso da centinaia di commenti. Tra i fan c'è chi scherza sulla fortuna di Costacurta come fotografo e chi, invece, resta ammirato dallo stato di forma di Martina, definita "statuaria" e "senza tempo". Molti utenti hanno sottolineato come la bellezza dell'attrice, lungi dallo sbiadire, acquisti una nuova consapevolezza e fascino proprio in questi contesti così spontanei e "rubati".

Oltre l'estetica della foto, c'è il racconto di una delle coppie più solide dello showbiz italiano. Martina Colombari e Billy Costacurta sono insieme dal 1996 e si sono uniti in matrimonio nel 2004. Il loro è un amore che ha attraversato i decenni, coronato dalla nascita del figlio Achille, avvenuta nello stesso anno delle nozze. Un legame, il loro, che non è stato privo di sfide. La coppia ha parlato spesso apertamente delle difficoltà incontrate nel percorso di crescita del figlio, oggi ventenne, che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con l'ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività). I due non hanno mai nascosto le fatiche della genitorialità e i momenti di crisi, raccontando il ricorso alla terapia e l'impegno costante per restare uniti.