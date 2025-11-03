Martina Colombari rompe il silenzio sul racconto del figlio Achille Costacurta: “Non so mai come pormi”

Martina Colombari ha rotto il silenzio sulla recente intervista del figlio Achille Costacurta. Ospite del podcast One More Time, il ragazzo ha ripercorso gli anni più difficili della sua adolescenza, vissuti tra arresto per spaccio di droga, tentato suicidio e diagnosi di ADHD. “Non so mai come pormi di fronte a questa fragilità”, ha spiegato.

Martina Colombari ha rotto il silenzio sulle parole del figlio Achille Costacurta. Il ragazzo, ospite dell'ultima puntata del podcast One More Time, ha raccontato gli anni più difficili della sua adolescenza, quando ancora minorenne è stato arrestato per spaccio e ha tentato più volte di togliersi la vita nel centro in cui si trovava.

"Mi sto riprendendo da questo fine settimana bello carico di emozione", ha raccontato l'ex Miss Italia e concorrente di Ballando con le Stelle in alcune storie Instagram. Il weekend appena trascorso è stato per lei ricco di emozioni, non soltanto perché la competizione nello show di Rai1 entra sempre più nel vivo, ma anche per le recenti dichiarazioni del figlio Achille Costacurta. Il ragazzo si è raccontato senza filtri e ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della sua adolescenza, come quando è stato arrestato per spaccio di droga e ha tentato il suicidio a 16 anni, nell'istituto in cui era detenuto. "Con calma ne parliamo, non devo aggiungere altro, però mi piacerebbe confrontarmi. Prima lo faccio con lui", ha spiegato Colombari. E ha precisato: "Non so mai come pormi di fronte a questa sua fragilità".

Achille Costacurta si è raccontato senza filtri ai microfoni del podcast di Luca Casadei. Il ragazzo ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua adolescenza, dalla diagnosi tardiva di ADHD a quando è stat arrestato per spaccio a 16 anni, passando per il tentativo di suicidio quando si trovava nel centro penitenziario minorile, Negli anni il suo rapporto con i genitori è andato completamente distrutto: "Ho visto piangere tante volte mia mamma davanti a me. Mio padre, l'unica volta che gli ho visto scendere una lacrima, è quando mi hanno portato via. Io tutti i giorni chiedevo di fare eutanasia perché non avevo più emozioni, volevo morire". Ad oggi ha ricostruito il legame con i genitori, in particolare con la madre, che ha accompagnato di recente a Ballando con le Stelle e con cui è tornato a confidarsi.