Martina Colombari e la crisi con Costacurta: “Siamo stati lontani un anno, Achille è stato il nostro collante”

L’attrice si confessa a Verissimo svelando i retroscena della lunga unione con Billy Costacurta: “Ci siamo allontanati per un anno, le crisi ci sono state”. A rafforzare il loro legame è stato anche il percorso accanto al figlio Achille: “Le sue difficoltà ci hanno unito, siamo stati l’una il supporto dell’altro”.

Martina Colombari è l'ospite che apre la puntata di Verissimo di sabato 17 gennaio. L'attrice, reduce dall'esperienza a Ballando con le Stelle e attualmente nelle sale nel film record d'incassi Buen Camino accanto a Checco Zalone, sceglie il salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi tra carriera e vita privata. Al centro dell'intervista, il legame con Billy Costacurta e la gestione della genitorialità, segnata da un momento di crisi che però i due sono riusciti a lasciarsi alle spalle.

La crisi con Billy: "Ci siamo allontanati per un anno"

Il matrimonio tra Colombari e l'ex bandiera del Milan non è stato sempre immune dalle tempeste. L'attrice ha rivelato con onestà che la coppia ha affrontato un periodo di separazione reale, durato circa un anno: "Ci siamo allontanati per un annetto, le crisi ci sono state, la vita di coppia va costruita e coltivata, è troppo facile mollare", ha spiegato. Nonostante la decisione di non affrontare pubblicamente l'argomento fino ad ora, ha sottolineato come la stabilità sia stata ritrovata proprio affrontando insieme il momento più critico per la loro famiglia: "Le difficoltà di nostro figlio ci hanno unito, perché siamo stati l'uno il supporto dell'altro. Achille è stato un collante".

Il corso per genitori di figli con ADHD

La diagnosi di ADHD di Achille Costacurta ha richiesto un cambiamento radicale nell'approccio educativo. Colombari e suo marito hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, frequentando percorsi specifici per genitori: "Io e Billy abbiamo fatto un corso per genitori di figli con Adhd, ora abbiamo un libretto delle istruzioni. Devi capire che devi agire per come pensano loro, non per quello che pensi sia giusto tu, devi accettare che ci sono cose che non possono fare". Il racconto si chiude con un messaggio di amore e resilienza: "Io non sono una madre coraggio. Ho cercato di fare del mio meglio, di esserci, di tenerlo per mano. Ma oggi sono orgogliosa di essere la sua mamma".