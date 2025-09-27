La vita privata di Martina Colombari, il matrimonio con Alessandro Costacurta e il figlio Achille

Tra i concorrenti dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle c’è Martina Colombari, modella, conduttrice ed ex Miss Italia. A sostenerla nello studio del talent show di Rai1 ci saranno il marito, Billy Costacurta, e il figlio Achille, nato nello stesso anno in cui il programma condotto da Milly Carlucci debuttò su Rai1.

Martina Colombari è tra i concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le stelle. L’ex Miss Italia 1991 approda nel cast del talent show condotto da Milly Carlucci come volto alla sua prima esperienza televisiva di questo tipo. La sua carriera, infatti, non nasconde scomodi scheletri nell’armadio. Così come la sua vita privata, proseguita su un binario lineare e senza scossoni dal matrimonio con Alessandro “Billy” Costacurta, celebrato nel 2004 dopo otto anni d’amore.

Martina e Billy sono insieme dal lontano 1996, anno in cui si innamorarono. Dal loro matrimonio è nato Achille, unico figlio della coppia, oggi ventenne.

L’ex Miss Italia con il figlio 20enne Achille

Il matrimonio con Alessandro Costacurta e la nascita di Achille

La storia d’amore tra Martina Colombari e Billy Costacurta è stata definita da molti una “favola da copertina”. Ex Miss Italia lei, calciatore del Milan lui, si incontrarono nel marzo 1996 grazie a un amico comune che permise a Billy di parlare al telefono con la donna dei suoi sogni. All’epoca, però, Costacurta era reduce dal matrimonio con la prima moglie Floriana Lainati, dalla quale si separò proprio nel 1996, quando incontrò Colombari.

Martina, invece, proveniva dalla fine della relazione con Alberto Tomba. Per poterla sposare, Costacurta chiese e ottenne l’annullamento del suo precedente matrimonio presso la Sacra Rota, perfezionato nel 2003. Un anno dopo, nel 2004, la coppia coronò il loro sogno d’amore: il 2 ottobre nacque Achille.

Il loro lungo matrimonio ha conosciuto una sola crisi, nel 2023. Durante quel periodo di lontananza entrambi ebbero altri partner, ma nulla di significativo. Dopo pochi mesi, Martina e Billy hanno ritrovato la loro unione.

Martina Colombari, Billy Costacurta e Alessandro Costacurta

Il legame di Martina Colombari con il figlio Achille

Achille, unico figlio della coppia, ha acquisito popolarità partecipando a Pechino Express insieme alla madre. Quell’esperienza televisiva servì a rafforzare il loro rapporto dopo anni difficili.

Achille ha raccontato pubblicamente di avere avuto problemi di dipendenza dalla droga, talvolta attraverso post controversi sui social. Martina, pur tutelando la privacy della famiglia, ha fornito al figlio tutto il supporto necessario per ritrovare equilibrio. Un impegno costante che ha dato i suoi frutti: oggi Achille sta bene, grazie anche al sostegno di Martina e Billy, e ha recuperato il controllo della propria vita.