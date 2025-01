“Justin Bieber ha smesso di seguire la moglie Hailey su Instagram”, il cantante rompe il silenzio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Justin Bieber e Hailey Baldwin Bieber non sono in crisi nonostante il cantante abbia smesso di seguire su Instagram sia il suocero che la moglie. Lo scorso agosto la famosa coppia ha dato il benvenuto al primo figlio, Jack Blues, e solo due giorni fa si mostrava insieme, felice, tra le stories dei loro profili social. L'unfollow scoperto questo pomeriggio dai fan più attenti ha destato qualche dubbio e la notizia è circolata tanto da arrivare anche al diretto interessato, Justin Bieber, il quale pochi minuti fa ha fatto chiarezza sulla situazione e smentito la crisi.

Le parole di Justin Bieber dopo l'unfollow alla moglie Hailey: "Qualcuno è entrato nel mio account"

"Qualcuno è entrato nel mio account e ha smesso di seguire mia moglie. La questione si sta facendo pericolosa" ha scritto Justin Bieber in una Instagram story rimossa pochi minuti dopo la pubblicazione. Il cantante ha fatto sapere di essere stato hackerato e che le mosse sul suo profilo che hanno destato tanta curiosità nei fan sono state compiute da un utente esterno che si è impossessato del suo profilo.

Nessuna crisi con Hailey Bieber, quindi, la moglie sposata nel 2019 e mamma di suo figlio Jack Blues. Recentemente Justin Bieber ha smesso di seguire anche il suocero Stephen Baldwin e il suo ex mentore, Usher: viste le sue ultime parole sui social, anche queste altre mosse potrebbero non essere state da lui compiute.

Gli unfollow mentre sono in vacanza in montagna

Come testimoniano i post su Instagram e i racconti dei tabloid americani, Justin e Hailey Bieber si trovano ora nella località di Aspen, in Colorado, dove stanno trascorrendo una vacanza in compagnia di alcuni amici e del figlio Jack Blues. Tra le foto scattate durante il viaggio, una li ritrae vicini, seduti al ristorante, con il dito medio in primo piano. Il DailyMail scrive a tal proposito che si tratterebbe di una loro reazione alle continue indiscrezioni che circolano sul loro matrimonio e che spesso li vedono in crisi.