Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom si sarebbero sposati in Messico sulla costa di Tulum L'ex marito di Jennifer Aniston avrebbe sposato in una cerimonia top secret la sua compagna, Nicole Brydon Bloom. Gli indizi arrivano da Tulum, in Messico.

Justin Theroux ha detto di nuovo "sì"" L'attore, passato ormai alle spalle il matrimonio con Jennifer Aniston, è convolato a nozze con quella che ormai è la sua fidanzata "fissa" da un po', parliamo dell'ottima Nicole Brydon Bloom. Tmz ha pubblicato le foto di quello che è apparso come un matrimonio intimo e super romantico sulle spiagge di Tulum, in Messico.

Le foto del possibile matrimonio

Come ogni celebrity wedding che si rispetti, non poteva mancare un servizio fotografico da sogno. È tutto documentato sul sito di gossip americano. La coppia è stata paparazzata durante un dolcissimo shooting sulla sabbia, tra baci rubati, sguardi complici e carezze al tramonto. Nicole, leggendo le cronache gossipare degli States, è considerata addirittura "divina nel suo abito da sposa". Quanto a Justin Theroux, era il perfetto sposo.

Al momento non c'è nessuna conferma

Secondo quanto è possibile apprendere da Tmz, al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. Il sito di gossip statunitense, però, spesso ci azzecca e scrive che "a giudicare dalla complicità nelle foto, sembra proprio che abbiano coronato il loro sogno d’amore". La storia tra i due è cominciato nel 2023. A Tulum ci vanno spesso. L'ultima volta sono stati avvistati a gennaio 2023 e hanno fatto sorgere il sospetto che fossero in cerca della location perfetta per il grande giorno del matrimonio. E a quanto pare, l’incantevole spiaggia messicana ha fatto centro nei loro cuori.

Justin Theroux è al secondo matrimonio

Per Justin Theroux, questo sarebbe il secondo matrimonio: nel 2015 aveva sposato Jennifer Aniston in una cerimonia top secret, ma la loro relazione si era conclusa nel 2018 con un divorzio che ha fatto scalpore. Ora, però, l'attore di The Leftovers (serie bellissima e purtroppo molto sottovalutata) sembra aver trovato di nuovo la felicità al fianco di Nicole.