Jennifer Lopez e Ben Affleck non sono più marito e moglie: ufficializzato il divorzio

Jennifer Lopez, 55 anni, e Ben Affleck, 52, hanno ufficialmente divorziato. La coppia di divi si era fidanzata per la prima volta nel 2002, prima di lasciarsi e sposarsi nel 2022.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente divorziati. Il giudice ha approvato l'accordo tra i due depositato a gennaio scorso ed entrato in vigore il 21 febbraio. Dopo una storia d'amore travagliata, gli attori sono tornati single.

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato: l'accordo tra i due

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati single. Il giudice della Corte superiore di Los Angeles, trascorsi i sei mesi richiesti dalla California, ha approvato l'accordo di separazione dello scorso 6 gennaio, dichiarando ufficialmente il divorzio della coppia di divi. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari del documento, ma secondo quanto riportato da TMZ "nessuno dei due pagherà il mantenimento all'altro" e l'attrice abbandonerà il cognome Affleck per tornare a essere Jennifer Lynn Lopez. Inoltre, "i soldi guadagnati da Ben con i vari progetti cinematografici sono suoi" e la stessa cosa vale per Jennifer Lopez. A presentare l'istanza di scioglimento del loro matrimonio, durato due anni, è stata la cantante.

La storia d'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano e finiscono con un divorzio. Si potrebbe riassumere così la storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, iniziata nel 2002 sul set di Amore estremo – Tough Love e terminata a pochi giorni dalle nozze previste nel 2004. Dopo la rottura, entrambi proseguirono le loro vite con partner diversi: Lopez con Marc Anthony, Affleck con Jennifer Garner. A vent'anni dal loro primo fidanzamento, iniziarono a frequentarsi nel 2021, convolando a nozze l'anno seguente. Le voci di crisi tra loro risalgono a giugno scorso (lui avvistato senza fede al dito, lei in vacanza da sola in Italia). La notizia della richiesta di divorzio avanzata dalla cantante e attrice è arrivata il 21 agosto del 2024.