Natalie Portman con Tanguy Destable: l'attrice ritrova l'amore dopo il divorzio da Benjamin Millepied Natalie Portman avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia del musicista francese Tanguy Destable alias Tepr dopo il delicato divorzio dall'ex marito Benjamin Millepied. La rivista francese Voici li ha paparazzati insieme durante una passeggiata romantica.

A cura di Gaia Martino

Natalie Portman ha ritrovato l'amore dopo il divorzio da Benjamin Millepied. Dopo 11 anni di matrimonio la celebre attrice, nel marzo 2024, decise di mettere un punto alla lunga storia d'amore con il ballerino francese che la tradì con l'attivista 25enne Camille Etienne. People.com rivela che la Portman a distanza di un anno ha ufficialmente voltato pagina grazie a Tanguy Destable, musicista e produttore musicale meglio conosciuto come Tepr.

Il nuovo amore di Natalie Portman dopo il divorzio

Sarebbe Tanguy Destable alias Tepr il nuovo compagno di Natalie Portman. People.com fa sapere che la celebre attrice 43enne avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia del musicista e produttore musicale francese dopo il divorzio da Benjamin Millepied. A confermare l'indiscrezione anche la rivista Voici che ha pubblicato in copertina la prima foto di coppia che ritrae i due mentre passeggiano abbracciati.

Nessuna conferma o smentita al momento è arrivata dai diretti interessati.

Il divorzio da Benjamin Millepied dopo il tradimento

Natalie Portman nel 2024 ha messo definitivamente un punto al matrimonio con Benjamin Millepied, ballerino sposato 11 anni fa e padre dei suoi figli, Aleph e Amalia. Dopo il presunto tradimento di lui con l'attivista 25enne Camille Etienne, l'attrice di fama mondiale aveva provato a dare una seconda chance al suo matrimonio. Le cose però non hanno funzionato e nel febbraio 2024 il divorzio è stato finalizzato. "All'inizio è stato davvero difficile per lei, ma i suoi amici si sono uniti a lei e l'hanno aiutata a superare il peggio", aveva fatto sapere un amico della coppia a People.com. Per l'attrice, 42 anni, il 2023 è stato un anno "davvero duro e doloroso", dal quale è riuscita a uscirne grazie all'affetto dei familiari, e ora grazie al nuovo amore, il musicista Tanguy Destable alias Tepr.