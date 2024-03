Natalie Portman ufficializza il divorzio da Benjamin Millepied dopo 11 anni di matrimonio Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno ufficializzato il divorzio. Dopo 11 anni di matrimonio e il tentativo di dare una seconda possibilità al loro amore in seguito al presunto tradimento di lui, la coppia ha preso strade separate. A farlo sapere il sito People. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno divorziato. Dopo 11 anni di matrimonio e il tentativo di dare una seconda possibilità al loro amore in seguito al presunto tradimento di lui, la coppia ha ufficializzato la separazione. A confermare la notizia una rappresentante dell'attrice alla rivista People.

Natalie Portman e Benjamin Millepied ufficialmente divorziati

Era stata Natalie Portman, lo scorso luglio, a presentare istanza di divorzio dopo un periodo di crisi, scaturito perché Millepied l'avrebbe tradita con Camille Etienne, 25enne attivista. Secondo People, il divorzio è stato finalizzato circa un mese fa in Francia, dove i due vivevano con i figli avuti insieme, Aleph e Amalia, rispettivamente di 7 e 12 anni.

"All'inizio è stato davvero difficile per lei, ma i suoi amici si sono uniti a lei e l'hanno aiutata a superare il peggio", ha fatto sapere un amico della coppia al noto sito americano. Per l'attrice, 42 anni, il 2023 è stato un anno "davvero duro e doloroso", dal quale sta ora uscendo trovando la forza nella sua famiglia.

La crisi e il presunto tradimento di lui con Camille Etienne

La notizia della rottura tra Portman e Millepied era emersa lo scorso agosto, riportata dall'americano Us Weekly. Il sito spiegava come la fine dell'amore tra i due fosse arrivata per via del tradimento del ballerino francese con la 25enne Camille Etienne, attivista per il clima. L'attrice sarebbe venuta a conoscenza del presunto flirt già nel mese di marzo, ma avrebbe comunque continuato a indossare la fede nuziale, facendo di tutto per salvare il matrimonio. All'inizio, sembrava esserci riuscita, poi però è arrivata la decisione di mettere un punto definitivo al rapporto. Portman, già poco dopo il loro 11esimo anniversario di nozze, era stata avvistata senza fede.