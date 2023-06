Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied in crisi, lui l’ha tradita con una giovane attivista Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied sarebbero in crisi. Il coreografo avrebbe tradito l’attrice con una giovane attivista, ma pare che il flirt sia stato passeggero.

A cura di Ilaria Costabile

Natalie Portman è stata una delle protagoniste del Festival di Cannes, dove è arrivata per presentare "May December" il film di Todd Haynes, in cui recita accanto a Julianne Moore. In quei giorni, però, il nome dell'attrice americana è stato al centro anche di un chiacchiericcio in merito ad una presunta crisi del suo matrimonio con il coreografo Benjamin Millepied, raccontata dalla rivista Voici. A queste indiscrezioni, poi, si sono aggiunte delle foto pubblicate da Page Six in cui l'uomo sarebbe in compagnia di un'attivista di vent'anni più giovane.

Il flirt passeggero di Millepied

Stando a quanto riportato dalle cronache rosa, pare che il flirt con la giovane Camille Etienne sia stato piuttosto breve. I due erano stati beccati mentre entravano nello studio di lui, a distanza di qualche minuto l'uno dall'altra, per poi lasciarlo a distanza di qualche ora. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, quindi, si sarebbe trattata di una sbandata passeggera, che l'attrice pare aver perdonato una volta riconosciuta l'entità del flirt, come riportato dal Daily Mail. Altri insider dichiarano che Millepied: "sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia". Questo episodio aveva lasciato emergere un particolare di cui non molti erano a conoscenza, ovvero un precedente allontanamento della coppia, lo scorso anno, ma rientrato senza dare nell'occhio.

L'amore scoppiato sul set del Cigno Nero

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono conosciuti nel 2009, sul set de Il cigno nero, ed è lì che tra loro è nato l'amore. Lui ha curato tutte le coreografie del film che è valso alla Portman l'Oscar come migliore attrice protagonista. Due anni dopo il loro incontro i due si sono sposati, velocizzando i tempi anche perché l'attrice era in dolce attesa. Nel 2011, infatti, è nato il loro primo figlio Aleph, mentre nel 2017 è nata Amilia. Entrambi hanno cercato di mantenere quanto più lontano possibile dai riflettori la loro vita privata.