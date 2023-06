Il marito di Natalie Portman l’avrebbe tradita con una 25enne, l’attivista Camille Étienne Si fanno sempre più insistenti le voci relative alla crisi di coppia che starebbero vivendo l’attrice Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied. Il coreografo avrebbe tradito l’attrice con una donna di 25 anni, l’attivista Camille Étienne.

A cura di Stefania Rocco

Benjamin Millepied, coreografo che da oltre 10 anni è il marito di Natalie Portman, avrebbe tradito l’attrice con l’attivista 25enne Camille Étienne. È quanto sostiene la stampa americana secondo la quale la vincitrice dell’Oscar per il film Il cigno nero starebbe attraversando una crisi coniugale di una certa importanza. Millepied, conosciuto proprio sul set del film che le valse il più ambito riconoscimento in ambito cinematografico, l’avrebbe tradita con la celebre attivista per il clima, una donna più giovane di lui di 20 anni.

La storia tra Benjamin Millepied e Camille Étienne “già finita”

“È stata di breve durata ed è finita”, così una fonte vicina alla coppia ha commentato la presunta relazione tra il coreografo e l’attivista. Secondo il Daily Mail, Portman avrebbe da qualche tempo scoperto il tradimento ma avrebbe perdonato il compagno proprio a causa della breve durata e della scarsa importanza riconosciuta al flirt in questione. Il 24 maggio sono trapelate in rete le foto che mostravano il presunto incontro tra Benjamin e Camille. L’attivista per il clima e il coreografo erano stati visti entrare separatamente nell’ufficio di lui per poi uscirne due ore dop, a dieci minuti di distanza l’uno dall’altra.

“Benjamin Millepied sa di avere commesso un errore”

“Lui sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia”, ha aggiunto la fonte rimasta anonima al quotidiano francese Voici, “Natalie è incredibilmente riservata e non ha intenzione di mostrarlo nei media. La sua più grande priorità è proteggere i suoi figli e la loro privacy”. Il coreografo e l’attrice stanno insieme da più di 10 anni. Si erano conosciuti sul set del film “Black Swan”. Sposati dal 2012, sono genitori di due figli: il primogenito Aleph, 12 anni, e la secondogenita Amalia, 6 anni. Secondo numerose indiscrezioni, i due si erano già allontanati lo scorso anno a causa di una crisi, salvo poi riconciliarsi lontano dai riflettori a pochi mesi da quel momento.